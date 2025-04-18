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«Унион» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

18 апреля 2025 14:00
Унион - Штутгарт
19 апр. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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2.0
Победа «Униона» – коэффициент 2.00
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19 апреля на «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине встретятся два клуба с разной мотивацией. «Унион» стремится к еврокубкам и стабильно играет дома, в то время как «Штутгарт» пытается закрепиться в середине таблицы, борясь за безопасное место в Бундеслиге. Ожидается, что матч будет напряжeнным, с обилием борьбы и минимальным количеством голов.

«Унион»

«Унион» в этом сезоне показывает хорошую форму и продолжает борьбу за европейские места. В последнем матче команда сыграла вничью с «Байером» (0:0), что является четким подтверждением их стабильно организованной обороны. «Унион» набрал 34 очка и занимает 13-е место, но на своeм поле они традиционно сильны.Команда не проигрывает в 5 последних матчах, забивая в каждом из этих матчей, но при этом пропускает в среднем 0.60 гола за игру. Основная угроза соперникам – Бенедикт Холлербах, который забил 8 голов в 31 матче сезона.

«Штутгарт»

«Штутгарт» проводит неоднозначный сезон. В последнем туре они проиграли «Вердеру» (1:2), а в предыдущем туре победили «РБ Лейпциг» в Кубке (3:1). С 40 очками команда находится на 11-й строчке, но продолжает показывать нестабильность.В последних 5 играх «Штутгарт» забил 11 голов, но также пропустил 8, что подтверждает их проблемы в обороне. Эрмедин Демирович – лучший бомбардир команды с 15 голами в 43 матчах, и его результативность может стать решающим фактором для команды в этой встрече.

Факты о командах

«Унион»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2 победы, 3 ничьи
  • В среднем 1.20 гола за игру, 0.60 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Бенедикт Холлербах – 8 голов в 31 матче

«Штутгарт»

  • В последних 5 играх: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
  • В среднем 2.20 гола за игру, 1.60 – пропущенных
  • Лучший бомбардир: Эрмедин Демирович – 15 голов в 43 матчах

Личные встречи
23% (3)
46% (6)
31% (4)
18
Забитых мячей
20
1.38
В среднем за матч
1.54
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
4 : 4
19.04.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
3 : 2
06.12.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2 : 0
08.03.2024
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
1 : 0
31.10.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
0 : 3
21.10.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
3 : 0
01.04.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
0 : 1
09.10.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
1 : 1
12.03.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 1
24.10.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
2 : 1
17.04.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 2
15.12.2020
Унион
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
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Прогноз на матч «Унион» – «Штутгарт»

«Унион» будет играть на своeм поле, где они традиционно сильны. Команда организована в обороне и редко пропускает больше одного гола. С другой стороны, «Штутгарт» имеет проблемы в защите, но атакуют они неплохо, и Демирович способен доставить проблемы обороне «Униона».Учитывая, что «Штутгарт» пропускает в среднем больше 1 гола за игру, а «Унион» сильнее в обороне, можно ожидать победу хозяев. Однако матч не будет лeгким, и «Штутгарт» наверняка создаст несколько опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Униона Берлин» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Униона Берлин» больше 1.5 – коэффициент 2.50

2.0
Победа «Униона» – коэффициент 2.00
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Автор: Миронов Николай
Германия. Бундеслига Штутгарт Унион Штутгарт Унион
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