19 апреля на «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине встретятся два клуба с разной мотивацией. «Унион» стремится к еврокубкам и стабильно играет дома, в то время как «Штутгарт» пытается закрепиться в середине таблицы, борясь за безопасное место в Бундеслиге. Ожидается, что матч будет напряжeнным, с обилием борьбы и минимальным количеством голов.

«Унион»

«Унион» в этом сезоне показывает хорошую форму и продолжает борьбу за европейские места. В последнем матче команда сыграла вничью с «Байером» (0:0), что является четким подтверждением их стабильно организованной обороны. «Унион» набрал 34 очка и занимает 13-е место, но на своeм поле они традиционно сильны.Команда не проигрывает в 5 последних матчах, забивая в каждом из этих матчей, но при этом пропускает в среднем 0.60 гола за игру. Основная угроза соперникам – Бенедикт Холлербах, который забил 8 голов в 31 матче сезона.

«Штутгарт»

«Штутгарт» проводит неоднозначный сезон. В последнем туре они проиграли «Вердеру» (1:2), а в предыдущем туре победили «РБ Лейпциг» в Кубке (3:1). С 40 очками команда находится на 11-й строчке, но продолжает показывать нестабильность.В последних 5 играх «Штутгарт» забил 11 голов, но также пропустил 8, что подтверждает их проблемы в обороне. Эрмедин Демирович – лучший бомбардир команды с 15 голами в 43 матчах, и его результативность может стать решающим фактором для команды в этой встрече.

Факты о командах

«Унион»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В последних 5 играх: 2 победы, 3 ничьи

В среднем 1.20 гола за игру, 0.60 – пропущенных

Лучший бомбардир: Бенедикт Холлербах – 8 голов в 31 матче

«Штутгарт»

В последних 5 играх: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

В среднем 2.20 гола за игру, 1.60 – пропущенных

Лучший бомбардир: Эрмедин Демирович – 15 голов в 43 матчах

Личные встречи 23% (3) 46% (6) 31% (4) 18 Забитых мячей 20 1.38 В среднем за матч 1.54 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 4:4 Германия. Бундеслига, 30 тур Унион 4 : 4 Штутгарт Германия. Бундеслига, 13 тур Штутгарт 3 : 2 Унион Германия. Бундеслига, 25 тур Штутгарт 2 : 0 Унион Германия. Кубок, 1/16 финала Штутгарт 1 : 0 Унион Германия. Бундеслига, 8 тур Унион 0 : 3 Штутгарт Германия. Бундеслига, 26 тур Унион 3 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, 9 тур Штутгарт 0 : 1 Унион Германия. Бундеслига, 26 тур Унион 1 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 9 тур Штутгарт 1 : 1 Унион Германия. Бундеслига, 29 тур Унион 2 : 1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 12 тур Штутгарт 2 : 2 Унион Германия. Бундеслига, Унион 0 : 0 Штутгарт Германия. Бундеслига, Штутгарт 2 : 2 Унион

Прогноз на матч «Унион» – «Штутгарт»

«Унион» будет играть на своeм поле, где они традиционно сильны. Команда организована в обороне и редко пропускает больше одного гола. С другой стороны, «Штутгарт» имеет проблемы в защите, но атакуют они неплохо, и Демирович способен доставить проблемы обороне «Униона».Учитывая, что «Штутгарт» пропускает в среднем больше 1 гола за игру, а «Унион» сильнее в обороне, можно ожидать победу хозяев. Однако матч не будет лeгким, и «Штутгарт» наверняка создаст несколько опасных моментов.

Рекомендованные ставки