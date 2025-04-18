19 апреля на «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине встретятся два клуба с разной мотивацией. «Унион» стремится к еврокубкам и стабильно играет дома, в то время как «Штутгарт» пытается закрепиться в середине таблицы, борясь за безопасное место в Бундеслиге. Ожидается, что матч будет напряжeнным, с обилием борьбы и минимальным количеством голов.
«Унион»
«Унион» в этом сезоне показывает хорошую форму и продолжает борьбу за европейские места. В последнем матче команда сыграла вничью с «Байером» (0:0), что является четким подтверждением их стабильно организованной обороны. «Унион» набрал 34 очка и занимает 13-е место, но на своeм поле они традиционно сильны.Команда не проигрывает в 5 последних матчах, забивая в каждом из этих матчей, но при этом пропускает в среднем 0.60 гола за игру. Основная угроза соперникам – Бенедикт Холлербах, который забил 8 голов в 31 матче сезона.
«Штутгарт»
«Штутгарт» проводит неоднозначный сезон. В последнем туре они проиграли «Вердеру» (1:2), а в предыдущем туре победили «РБ Лейпциг» в Кубке (3:1). С 40 очками команда находится на 11-й строчке, но продолжает показывать нестабильность.В последних 5 играх «Штутгарт» забил 11 голов, но также пропустил 8, что подтверждает их проблемы в обороне. Эрмедин Демирович – лучший бомбардир команды с 15 голами в 43 матчах, и его результативность может стать решающим фактором для команды в этой встрече.
Факты о командах
«Унион»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В последних 5 играх: 2 победы, 3 ничьи
- В среднем 1.20 гола за игру, 0.60 – пропущенных
- Лучший бомбардир: Бенедикт Холлербах – 8 голов в 31 матче
«Штутгарт»
- В последних 5 играх: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
- В среднем 2.20 гола за игру, 1.60 – пропущенных
- Лучший бомбардир: Эрмедин Демирович – 15 голов в 43 матчах
Прогноз на матч «Унион» – «Штутгарт»
«Унион» будет играть на своeм поле, где они традиционно сильны. Команда организована в обороне и редко пропускает больше одного гола. С другой стороны, «Штутгарт» имеет проблемы в защите, но атакуют они неплохо, и Демирович способен доставить проблемы обороне «Униона».Учитывая, что «Штутгарт» пропускает в среднем больше 1 гола за игру, а «Унион» сильнее в обороне, можно ожидать победу хозяев. Однако матч не будет лeгким, и «Штутгарт» наверняка создаст несколько опасных моментов.
Рекомендованные ставки
- Победа «Униона Берлин» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Униона Берлин» больше 1.5 – коэффициент 2.50