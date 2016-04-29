Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Футбольная Беларусь Все блоги -

    Начало эпохи Белорусского футбола

    29 апреля 2016
    Футбол начал развиваться в начале 20-го века

    Документы свидетельствуют о том, что впервые, матчи по футболу в Белоруссии проходили в 1911 году, а соответствующие отчеты, были опубликованы в местных газетах. В том же году, на могилевской типографии были напечатаны первые правила игры в футбол.
    Полноценное развитие и становление футбола в Белоруссии началось после Первой Мировой войны, а стартовое первенство Белоруссии прошло в 1922 году, хотя и было не официальным. Официальный же чемпионат, состоялся в 1927 году. Уже в 1928 году, была сформирована первая сборная Белорусской ССР по футболу, которая многие десятилетия принимала участия в соревнованиях различного масштаба.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11