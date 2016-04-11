Луи, луи...

У всех есть свои...

Прежде всего, хочу сказать, что я за красивый и качественный футбол, никого не восхваляю и не защищаю.

Хочу написать эту тему сейчас, чтобы не опоздать и не писать потом: « А я так и знал, думал, говорил...» на зло всем нынешним хейтерам. Возможно я не окажусь прав, но всё же.

А теперь по теме. Как слава пришла к Лестеру, также она пришла и к ЛвГ. Никто не смотрит на заслуги прошлых лет. Но в жизни есть как успехи, так и падения. Критиковать, не дождавшись результата могут только неудачники по жизни, которых никто никогда не слушает.

Луи пришел в новую команду, это уже не та которая строилась и играла с кадрами преданными более десятка лет. Здесь важно вспомнить Аякс середины 90-ых. Идеальная ситуация для повторения успеха того времени для ЛвГ. Сколько молодёжи получило шанс сейчас сыграть в основе МЮ. Да и сэр Бобби не дурак, оставляя на посту тренера, к которому масса негатива.

То что сейчас мало зрелищности, мало забитых голов, это не означает, что у руля плохой тренер. Просто хотя бы почитайте историю футбола и МЮ в частности, тогда возможно поймёте. У Ферги тоже было начало... Его золотая молодежь уже тренирует «своё золото». Пора двигаться дальше. Молодежь – это конек ЛвГ. Возможно хватит критиковать и дать шанс на «перестройку», так сказать «И Москва не сразу строилась».

При всех за и против, МЮ близко к тому, чтобы не остаться без ЛЧ играя со 2-3 составом по ходу сезона. Могло быть намного хуже..

Напоследок. Главный негатив болельщиков, знающих ЛвГ, все таки приходит со времен Барсы образца 2002-03 годов. Если вспомнить.. А не похожая ли ситуация была тогда в испанском гранде? Когда Барса просила комитет перенести матч кубка из-за большого количества травм и в слабой физ-форме игроков. Когда лидер ушел. А новый «герой» придет всего лишь через год. Так что для меня этот человек остается тем, кто может принять на себя удар любой силы, но при этом продолжит действовать ни смотря ни на что. И Хави, которому было тогда 22, не жаловался, что ЛвГ кричит на него как на ребёнка ;)