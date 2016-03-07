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    Что я хочу видеть на "Бомбардире"

    7 марта 2016
    Мое личное мнение о том, чего мне не хватает на сайте.

    Итак начнем:

    1.Дизайн - на сегодняшний день дизайн сайта напоминает «некий ресурс» (все догадались какой), но я считаю, что Бомбардир не должен быть дешевой копией, сайт должен иметь свой неповторимый стиль, который отличал бы его от иных ресурсов.

    2.Лично мне не хватает некоторых значимых турниров, например, «Кубок Либертадорес» главный турнир Южной Америки, мне постоянно приходится искать другой ресурс в поиске этого турнира.

    3.Неплохая идея добавить раздел «Хоккей» он может быть не очень обширным, но главные турниры, такие как «Чемпионат и Кубок мира», «НХЛ», «КХЛ» должны присутствовать.

    4.Чтобы привлечь пользователей на данный ресурс, нужны не только конкурс прогнозов и фэнтези, нужен какой нибудь уникальный контент.

    Именно этих вещей мне не хватает на «Бомбардир».

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Forward68 7 марта 2016, 21:01

      Убрать бы эту ходячую целлюлитную за... попу из раздела "Ставки". Она еще и в непропорциональном формате.

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