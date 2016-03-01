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    В ожидание чуда

    1 марта 2016
    Вот и закончился евро сезон для локо и краснодара

    Здравствуйте, поклонники Локомотива и Краснодара.

    Недавно услышал высказывание Мутко по поводу выступления Локомотива и Краснодара в Лиге европы, и был шокировал сказанным,кому как ни ему должно быть известно что во второй части сезона форсировав подготовку можно не попасть в евро-кубки на предстоящий год.Тем самым потеряв и престиж и деньги.Плюс не стоит забывать что оба тренера не имеют опыта игры в плей-оф евро-кубков,чем и вызвана вялая игра команд.Но,на мой лично субьективный взгляд обе команды старались до последнего.А нам надо не критиковать на всю страну а пожелать им удачи на будущий год не только попасть но и достойно представлять нашу страну на международной арене.

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