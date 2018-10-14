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    Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера

    14 октября 2018
    ОЧЕНЬ ХОТИМ!!!

    Нурмагомедов бросил вызов Мейвезеру-младшему

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему, который также не потерпел ни одного поражения в карьере.

    «Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король – это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко», – приводит слова Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Нурмагомедов защитил титул, победив Конора Макгрегора, однако обоих временно дисквалифицировали за потасовку после боя.

    Ирландец ранее также проигрывал Мейвейзеру в поединке по правилам бокса.

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