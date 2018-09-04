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    Футбол

    4 сентября 2018
    Скандал

    Глава немецкого футбольного союза объяснил скандал с Озилом

    Негативная реакция на фотографию полузащитника Месута Озила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом связана с отношением к ценностям, заявил руководитель футбольного союза Германии Райнхард Гриндель.

    «Это не имеет никакого отношения к тому, вышел ли наш игрок из мигрантов», – сказал Гриндель, передает Sky Sports.

    По его словам, если бы немецкий футболист сфотографировался с правым политиком Германии в период избирательной кампании, в союзе «отреагировали бы так же».

    «Мы выступаем за уважение, терпимость, честную игру, свободу слова и свободу прессы. Эта фотография с Эрдоганом расстраивает наших поклонников, потому что президент Турции Эрдоган не поддерживает эти ценности», – сказал Гриндель.

    Напомним, 23 июля футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил ушел из сборной и пожаловался на расизм в отношении граждан Германии турецкого происхождения.

    Сообщалось, что это произошло после скандала, вызванного его встречей с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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