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    Футбол

    23 августа 2018
    Шедевр

    Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал лучшим голом в карьере мяч, забитый в ворота туринской команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, тогда португалец выступал в составе мадридского «Реала».

    «На мой взгляд, гол в ворота “Ювентуса” был лучшим в моей карьере. Я помню, тогда люди начали аплодировать, и я был невероятно удивлeн этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Невероятный момент», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.

    https://twitter.com/twitter/statuses/981400063518957569

    Напомним, тот матч завершился разгромной победой «Реала» со счeтом 3:0. Роналду перешeл в «Ювентус» летом текущего года и подписал четырeхлетний контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера футболиста составила € 112 млн. В составе «Реала» португальский нападающий выступал с 2009 года.

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