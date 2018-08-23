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Роналду рассказал, какой гол считает лучшим в своей карьере

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал лучшим голом в карьере мяч, забитый в ворота туринской команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, тогда португалец выступал в составе мадридского «Реала».

«На мой взгляд, гол в ворота “Ювентуса” был лучшим в моей карьере. Я помню, тогда люди начали аплодировать, и я был невероятно удивлeн этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Невероятный момент», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN Italia.

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Напомним, тот матч завершился разгромной победой «Реала» со счeтом 3:0. Роналду перешeл в «Ювентус» летом текущего года и подписал четырeхлетний контракт с итальянским клубом. Сумма трансфера футболиста составила € 112 млн. В составе «Реала» португальский нападающий выступал с 2009 года.