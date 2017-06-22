Рос-Си-Рос-Я-Си-Я

Примерно так звучала единственная кричалка на «Спартаке» во время матча с Португалией. Футболисты стандартными фразами благодарят зрителей за поддержку, а Зануда констатирует, что этой самой поддержки сборной не хватало.

Сборная России провела очень блеклую игру против Португалии, в то время как трибуны также блекло ее поддерживали. Почему уровень поддержки сборной хуже, чем даже в отборочном турнире против тех же Андорры и Люксембурга?

Есть три взаимосвязанные причины, которые по отдельности не столь критичны, но в сумме дают столь печальный результат.

1. Зрители. Да, именно зрители, а не болельщики и ни в коем случае не фанаты (о которых чуть позже). Большинство присутствовавших вчера на стадионе Спартак посещают футбол крайне редко, а многие пришли вообще впервые. Разумеется никто не знает, что такое «заряд», и какие кричалки есть у болельщиков сборной России. С другой стороны, Кубок Конфедерации и проводится для популяризации футбола, чтобы впервые пришедшие на стадион сейчас стали посещать матчи клубов в дальнейшем. И любых людей можно организовать, если есть те, кто это умеет.

2. Фанаты. Те люди, которые дирижируют поддержкой и заводят остальных. Но их на трибунах практически нет. Помимо тех, кто попал в черный список, некоторым фанатам просто отказываются выдавать паспорта болельщиков без объяснения причины. Да и сами фанаты не торопятся идти на Кубок Конфедераций: система продажи билетов распределяет места рандомно, и попасть со своими в один сектор становится непосильной задачей. Да и получение паспорта болельщика – это лишний «засвет» перед правоохранительными органами, не всем это по душе.

3. РФС. В идеальном мире это та организация, которая заинтересована в поддержке своей сборной. В реальном мире, похоже, что это последний вопрос, который ее волнует. Организовать поддержку не так и сложно, достаточно поставить на каждый сектор по несколько человек, которые раскачают толпу и синхронизируют заряды. Распечатать и положить на каждое место основные кричалки. Запустить флэшмоб в соцсетях, что на 50й минуте все дружно поют «Катюшу». Список можно продолжать бесконечно. Возможно есть какие-то ограничения от ФИФА, но разве кто-нибудь слышал от Мутко слова вроде «Мы хотели выделить на каждый сектор по барабану, но ФИФА запретил» или «Квоты билетов РФС не хватило, чтобы поставить на каждый сектор пару активных фанатов».

С другой стороны сложно ожидать что-то от организации, которое главное дерби страны (хотя Питер с этим может и не согласиться) ставит на 10 декабря.

Стало быть, большее, на что может рассчитывать наша сборная, это полусинхронное скандирование «Россия!» да вечные волны по стадиону.