Нежданчик от Раньери

Футбольный клуб «Лестер Сити» не дает покоя многим любителям футбола. И это не случайно. Команда к Рождеству занимает 1-е место в АПЛ. И, исходя из этого лидеры клуба Рияд Марез и Джейми Варди сейчас то и дело, что выслушивают комплименты в свой адре

Футбольный клуб «Лестер Сити» не дает покоя многим любителям футбола. И это не случайно. Команда к Рождеству занимает 1-е место в АПЛ. И, исходя из этого лидеры клуба Рияд Марез и Джейми Варди сейчас то и дело, что выслушивают комплименты в свой адрес.

Я бы хотел обратить Ваше внимание на еще одну значимую персону в клубе – Клаудио Раньери. Главный тренер заслуживает не меньших оваций, чем Марез или Варди. 64-летний специалист принял «Лестер» летом и его основной задачей было – обезопасить команду от вылета из Премьер-Лиги. Мало кто ожидал перед сезоном, что «лисы» будут лидировать в чемпионате после 17-ти туров, учитывая, что ровно год назад клуб в этом отрезке сезона занимала последнее место, а Раньери бесславно был уволен из сборной Греции.

И, тем не менее, назначение итальянца на роль менеджера клуба было правильным решением. Раньери уже имел опыт в Англии, он очень неплохо тренировал лондонский «Челси» в свое время. За 4 года в Лондоне, он не выигрывал трофеев, но ежегодно его команда выходила в еврокубки. А после сезона 2002/2003, когда подопечные синьора Раньери заняли 4-е место и вышли в Лигу Чемпионов, команду приобрел российский миллиардер Абрамович. И с финансами Романа Аркадьевича «синие» в сезоне 2003/2004 смогли занять 2-е место и напрямую попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, впервые за всю историю этого турнира (Кубок Европейских Чемпионов не в счет). Ну и по окончанию сезона, Моуриньо сменил итальянца во главе «Челси».

Кроме этого, в пользу Клаудио говорило его умение работать с «маленькими» командами. Впервые о нем заговорили, когда в начале своей карьеры молодой алленаторе вывел «Кальяри» из Серии С1 в Серию А. Затем два года в «Наполи». А в 1993 году он возглавил «Фиорентину» и в первый же сезон выиграл Серию В. Проработав с «фиалками» 5 лет, тренеру удалось выиграть Кубок и Суперкубок Италии. После Флоренции Клаудио Раньери работал с «Валенсией», которая на тот момент была победителем Кубка УЕФА и скромной ее не назовешь. Еще в карьере этого специалиста были такие клубы, как «Атлетико», «Ювентус», «Рома», «Интер», с некоторыми из них у него что-то получалось, с некоторыми – нет. Ну а самым свежим успехом итальянца является «Монако», который он возглавил в 2012 году, когда команду купил Дмитрий Рыболовлев, еще один российский миллиардер. Сразу в первом сезоне с монегасками он выигрывает Лигу 2 и выводит клуб в элиту. А в следующем сезоне занимает 2-е место в Лиге 1 и выходит с «красно-белыми» в групповой этап Лиги Чемпионов. Далее на посту главного тренера, после окончания сезона, его сменил португалец Жардим. А итальянский тренер решил впервые в карьере поработать с национальной сборной, возглавив Грецию. Проработал всего 4 матча в отборочном турнире к Евро-2016, заработав при этом лишь одно очко, и был уволен. Видимо клубный футбол ему больше по душе. К слову, его преемник в сборной Греции тоже провалился. Быть может дело в греческих игроках? В любом случае, клубный тренер и тренер сборной – это немного разные тренера и не у всех все получается и там, и там.

Ну и как мы видим сейчас, у Клаудио все получается в «Лестере». Надеюсь, в зимнее трансферное окно «Лестер Сити» не покинут лидеры, а президент клуба, наоборот, выделит средства для усиления своей команды. И, возможно, «лисам» удастся добиться успеха. Разумеется, что у подопечных Раньери может не хватить опыта, а гранды Англии за зиму станут только сильнее. Но другого шанса может и не быть.