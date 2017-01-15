Олег Шигаев: «Главное — не усиление, а то, как Каррера подготовит команду на сборах»

http://prosm.club/2017/01/15/oleg-shigaev-...ndu-na-sborakh/

Vежсезонье – пик работы любого агента. Сегодня на вопросы нашего портала о Самедове и Адриано, перспективах молодежи и пополнении дубля ответил Олег Шигаев – футбольный агент из «Prof-Sport Company».

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— Давай начнем с актуальной темы последнего месяца. Веришь ли ты в китайский футбол? Почему резкое развитие футбола в не футбольной стране, не должно закончиться вторым «Анжи»?



— Си Цзиньпин поставил задачу: за 25 лет стать чемпионами мира. Если говорить о том, как все идет, то это вполне реально. Китай выбрал сложный путь, тратя немыслимые деньги на игроков, тренерские кадры. Ну и, ко всему прочему, средства выделяются на детско-юношеский футбол, приглашаются иностранные детские тренеры, каждому выделяются переводчики. Посмотрите, какую академию построил «Гуанчжоу Эвергранд»: с 50 полями и сотней гектаров территории. Кроме как сумасшедшей, данную академию никак не назовешь, даже если сравнивать, какие академии у «Барселоны» или «Краснодара», хотя и ими восторгаешься. А теперь удивитесь, если они через 20-25 лет станут победителями Мундиаля?



— Нужно ли российскому футболу сейчас пытаться наладить контакт с Китаем? Может, нашим клубам стоит задуматься о сотрудничестве с китайскими?



— Наверное, все же больше интересно это китайским клубам. Я не понимаю, почему финансовый fair-play распространяется только на Европу. Если ввели правила, то тогда они должны распространяться по всему рынку, а не только европейскому. Это какое-то неуважение. Некоторым клубам везет, что их игроков в той или иной степени покупают китайские клубы, помогают разгрузить ФФП. Если в таком только ключе рассматривать данные сотрудничества, то возможно. Но сколько еще это продолжится, тяжело сказать. Уже сейчас федерация футбола Китая пытается как-то успокоить свои клубы. Посмотрим; наверняка, если так и будет продолжаться, то и ФИФА включится. Последние дни идет активное обсуждение нового регламента о 48 сборных, начиная с ЧМ-2026. У меня вопрос – это не потому, что надо помочь Китаю попасть на турнир? (улыбается). Но не исключаю, что вообще такой турнир сходу проведут в Поднебесной.



— Кроме Ахмедова, какой игрок из РФПЛ и почему может быть интересен китайцам?



— Недавно смотрел игру между «Тоттенхэмом» и «Челси». Деле Алли сделал дубль. В шутку, в свете последних новостей с трансферного рынка, думаю — в Китай просится. Через два дня в прессе действительно начали муссировать данную тему (смеется). Не стоит удивляться ничему. События быстро развиваются. Любого игрока можно купить в наше время. Другой вопрос — стоит ли он этих денег, оправданы ли вложения? Но, судя по Китаю, эти вопросы ни к чему. Главным аргументом трансфера Ахмедова является наличие у него азиатского паспорта. Ну и, конечно, игрок классный — один из лучших опорных полузащитников нашего чемпионата. Так что абсолютно любой игрок может оказаться там.



— «Спартак» при Каррере: это «Спартак» с Каррерой на первом месте или Каррера со «Спартаком»? Видишь ли ты руку тренера именно в лидерстве, в достижении результата?



— А вы посмотрите, где последние 15 лет был «Спартак»? И сами ответите на этот вопрос. Есть результат, команда идет на первом месте. Казалось бы, что ни у кого не получится. Сколько специалистов сменилось за последние годы? И все уходили не по своей инициативе. Но пришел Каррера и наладил обстановку внутри команды, игру. Посмотрите как, скажем, Денис Глушаков прогрессирует, кто бы мог подумать? Но сейчас полузащитник стал лидером команды не только на поле, но и за его пределами. У Карреры явный характер лидера. Он мотивировал команду, у команды теперь явно не наблюдается с этим проблем, как раньше.



— Возможен ли такой вариант событий, что Каррера сейчас управляет трансферами? Веришь ли ты в то, что он устанавливает, например, за сколько покупать Самедова, а за сколько не покупать?



— У Массимо есть результат, ему дан полный карт-бланш. За его спиной никаких трансферов не совершается. Все цивилизованно. Луис Адриано и Самедов — его кандидатуры. Последнего он видит, по моей информации, на позиции Ивелина Попова, в центре. Я думаю, в ближайшие дни стороны придут к общему консенсусу, и все решится в положительную сторону для «Спартака». Потому что в «Локомотиве» Юрий Семин уже дал понять, что играть он у него не будет, в его команде Самедова не будет. Если он останется, самой плохой это новостью будет даже не для самого игрока, а для железнодорожников, зарплату платить надо. Так что надо как то договариваться, и «Локомотив» это понимает. Ждем официальных новостей. Почему-то думаю, что у красно-белых проблем не возникнет. Судя по всему, из-за праздников стороны не могли найти времени для встречи.



— Сколько лет Каррера может продержаться на посту главного тренера? Может ли он стать тренером на годы? Или еще рано вообще об этом говорить?



— Давайте дождемся весны для начала. Комментировать такое не к месту. Весна покажет, а там что-то уже можно будет говорить. Доля тренера такая, что сегодня герой, завтра изгой. Сегодня все тобой восторгаются, завтра поливают грязью. Тем более про судьбы тренеров в «Спартаке» говорить даже не стоит, сколько уже раз наступали на одни и те же грабли. Советую болельщикам «Спартака» все же подождать итогов и окончания сборов, для начала.



— Селихов или Ребров?



— Решать тренеру. Кто будет сильнее, тот и будет играть. Сейчас не до рисков. На кону золото. Как я знаю, разговоры в прессе о том, что Каррере не нужен Селихов — полнейшая ерунда. Видимо, кому-то выгодно раскачать лодку, и снова пытаются всеми силами сделать это. Итальянец, пообщавшись с тренером вратарей Риомми, доверился ему, а тому очень импонирует игра Селихова. Ну и, конечно, Александр уже здорово себя проявил в «Амкаре», и его хотел не только «Спартак». Поэтому я могу только поздравить «Спартак» и его селекционную службу с таким подписанием. Хорошо сработали. «Зенит» до последнего боролся за вратаря. «Спартак» приобрел голкипера на годы.



— Джикия нужен в стартовом составе или для длины скамейки?



Во-первых, при всех данных Джикии, я имею ввиду его рост, он довольно прыгуч и выигрывает много единоборств, имея при этом очень хороший длинный пас. Ко всему прочему может сыграть не только в центре, но и слева. Злой на поле. Типаж Карреры. Хорошее приобретение для «Спартака».



— Какие плюсы и минусы приобретения Луиса Адриано?



— Инициатором приглашения выступает лично Каррера. Бразилец, поиграв много лет в «Шахтере», уже знаком с Восточной Европой. Плюс немаловажный фактор, что, играя в чемпионате Украины, он выучил русский язык. Мое мнение я оставлю при себе касательно этого приобретения. Как понимаю, бразилец проходит медосмотр в Риме и в ближайшие 2-3 дня стороны договорятся обо всем. Из минусов — возраст и финансовые аппетиты. Бразильцу весной 30 лет. Но главные аргументы я назвал, и еще, видимо, Каррера не хочет рисковать, покупая молодых, еще не сделавших имя игроков на эту позицию. Чаша весов склоняется к чемпионству, много на кону и именно, наверное, поэтому Луис Адриано в числе приоритетных вариантов. Ну а так — у нас и Молло, и Паскуато выделяются. Кто бы мог подумать несколько сезонов назад, играя в «Шахтере», что Фернандо и Луис Адриано с Луческу уже будут по ту сторону баррикад, в чемпионате России (улыбается).



— Может ли «Спартак» потратить условные 20 миллионов евро на один трансфер сейчас?



— Главная задача для команды — стать чемпионом, и, думаю, Федун готов на такие затраты. Самое главное — не упустить нить и всячески добиваться этого. Но я бы сейчас сказал, что главное — не усиление, а то, как Каррера подготовит команду на сборах. Подобного опыта у него еще не было, в отличие от Мирчи Луческу на Украине. 20 миллионов — не такая сумма, зато можно стать чемпионом, к чему так долго шли, и с чем за все время только не столкнулись. Но я повторюсь: главное, по мне, не новички и всевозможные усиления команды, главное — как Каррера подготовит команду на сборах. Иметь отрыв от Зенита в пять очков перед перерывом – это ничто. Впереди 13 игр, впереди сборы, повторюсь. И не совсем маловажный факт – новый стадион «Зенита».



— Каковы шансы Пуцко, Кутина, Тимофеева, Зуева, Давыдова в основной команде?



— Этим футболистам надо уходить в аренду в периферийные клубы РФПЛ и набираться опыта там. Так будет лучше для всех. И футболисты должны сами это понимать. Если Кутепов заиграл, то это не значит, что такая же участь ждет каждого из них. Опыт выступлений в основном составе у всех был, но нужно привыкнуть, адаптироваться к такому уровню. Если последние годы «Спартак» мог себе позволить наигрывать молодежь в силу того, что не боролся за высокие места, то сейчас все с точностью до наоборот, и в нынешних реалиях красно-белые этого делать не будут. Они все молодые, и лучше сейчас поехать в скромный клуб, чем потом, по истечении контракта, не иметь хороших вариантов и идти в итоге по нисходящей.



— В кого из «Спартака-2» ты веришь применительно к основному составу?



— Считаю, что очень высокий потенциал у Шанбиева, Зуева, Мелкадзе. Парни уже заслужили шанс попробовать себя на уровне Премьер-Лиги. У красно-белых сейчас задача — чемпионство. Надо решать вопрос с ребятами и искать варианты аренды.



Шанбиев здорово смотрится в ФНЛ. Успевает и в защите отрабатывать, и в атаку подключаться. Надо поблагодарить того человека, кто решил сделать из опорного полузащитника Шанбиева крайнего защитника. У Шамсиддина очень высокий потенциал.



Зуев и Мелкадзе — яркие футболисты. Могут сделать моменты сами себе. Люди, которые приносят результат. Но в «Спартаке-2» они уже показали свой уровень, надо искать себя и пробовать на уровне выше, повторюсь.



— Александр Руденко – пожалуй, самый талантливый футболист 1999 года рождения в «Спартаке». Многие спорят о его позиции на поле. Какое твое мнение? Достоин ли он уже сейчас места в старте «Спартака-2»? А может, нужно уже сейчас привлекать к основе?



— Ну, давайте рассуждать. Чтобы привлекать игрока в той или иной состав, нужно для начала добиться этого. Называть Руденко основным футболистом в «Спартаке-2» пока как-то неправильно. Нужно постепенно идти к этому. Как мы видим, пока его «Спартак» готовит к этому. Шаг за шагом, торопиться не нужно. И мне интересно, так его и будут продолжать наигрывать центральным нападающим? Мое мнение — с такими данными тяжело ему будет дальше на позиции форварда. Ни навязать, ни побороться. По мне — он крайний нападающий или крайний полузащитник. Но, возможно, это все от безысходности, других нападающих нет. Будут игроки — будет играть на своей позиции. Не исключаю, что так в действительности и есть.



— Выпускники 1998 года рождения. Кто наиболее перспективный?



— Александр Ломовицкий, Борис Цыганков, Николай Рассказов, Александр Максименко. Выделю их. Уже сейчас ребята готовы играть за «Спартак-2», недаром их берут на сборы с командой ФНЛ.



— А кого ждем в дубле из только что выпустившейся команды 1999 года?



— Солтмурада Бакаева, Петра Володкина, Илью Мазурова, Дениса Пацева. На мой взгляд, это самые талантливые игроки выпускного года. Еще бы отметил Илью Иванова, но он пропустил почти весь год из-за травмы. Желаю, парню набрать форму и вернуться тем, каким его привыкли видеть.



Не зря выделяю Бакаева. Я считаю его еще талантливее старшего брата Зелимхана. У него сумасшедшая техника. Может обыграть ни одного, а трех-четырех противников. Очень яркий игрок, очень здорово себя зарекомендовал в Сочи на Кубке РФС. Наблюдал за этим вживую. Человек выделялся даже на фоне триумфатора турнира «Краснодара», который за турнир обыграл красно-белых два раза с разгромным счетом — 4:1 в группе и 3:0 в финале. Я видел его и в товарищеских матчах за свой год против молодежного состава, и он был самым ярким игроком в той игре.



— Возвращение Гунько в лучшую сторону повлияло на «молодежку»?



— У Дмитрия Ивановича игроки прогрессируют. А это главный результат для тренера молодежной команды. Помимо этого, команда борется за первые места и показывает соответствующую игру. Гунько умеет выращивать футболистов. И каждый раз это доказывал. Мне интересно посмотреть за его работой на уровне ФНЛ или РФПЛ. Заслужил. Посмотрите, сколько игроков он слепил из ребят 1992-1993 годов, результат говорит сам за себя.



— Приобретение Селихова и Джикии можно рассматривать как приобретения на следующий сезон?



— Мне кажется, они и в этом сезоне могут помочь команде. Если по Селихову/Реброву чаша весов все же склоняется к тому, что Каррера не будет рисковать и убирать из состава неплохо отыгравшего первую часть сезона Реброва, то у Джикии очень хорошие шансы сходу же зацепиться за основной состав, к тому же Георгий может сыграть не только в центре, но и слева. Ну а вообще впереди сборы, на них Каррера и будет принимать решение, на кого делать ставку. В целом, приобретения Джикии и Селихова можно рассматривать как приобретения на будущее, но они уже сейчас могут побороться за место в составе.



— Какой твой вариант идеального стартового состава на весну?



— Вопрос к Массимо Каррере (смеется). Я, честно признаюсь, хочу видеть «Спартак» чемпионом и искренне желаю спартаковским болельщикам увидеть это событие уже в мае.