Главные вопросы 2017 года

Формулируем самые важные вопросы российского футбола, ответы на которые даст только «наступающий» 2017 год.

Завоюет ли свой первый трофей, спустя 14 лет, московский «Спартак» ?

Из кубка России красно-белые уже вылетели, про Лигу Европы даже вспоминать не будем, а вот в чемпионате дела впервые за долгие годы идут очень даже хорошо. Запредельная самоотдача всей команды, мотивация и эмоциональность Массимо, хорошее везение, ну и любимые итальянские 1:0. И вот к зимней паузе спартаковцы имеют 5 очков преимущества перед идущим вторым «Зенитом», и 8 перед «ЦСКА».

Перейдет ли российский футболист в команду из ТОП-5?

Наиболее вероятный переход в Европу просматривается у Алана Дзагоева и Федора Смолова. Алан неплохо проявил себя в последних матчах ЛЧ с Монако и Тоттенхэмом. Выходя на поле только восстановившись от травмы он в разы усиливал игру «ЦСКА». Что касается Феди, то он сам заявил, что имеет не одно предложение из самых сильных европейских чемпионатов, а в Дортмунд готов переехать уже этой зимой. А может нас ждет сюрприз, и условный Рома Широков пригодится клубу из ТОП-5 (не обязательно выступающему в еврокубках).

В любом случае, все российские болельщики этого ждут, и интерес к сильнейшим чемпионатам только подогреется. Ведь со времен трио Аршавин-Билялетдинов-Павлюченко в Европе не ступала нога россиянина(Черышев не в счет).

Займем ли мы 6-ое место в таблице коэффициентов УЕФА?

Это самое место дает право на представительство 3-ех клубов в Лиге Чемпионов (два на прямую, а один с 3-его квалификационного раунда) с сезона 2018/2019. То есть уже в следующем национальном чемпионате могут разыграться сразу 3 места в самый престижный турнир Европы. Было бы здорово увидеть в Лиге Чемпионов сразу 3 российский клуба, не правда ли?

Почти всю еврокубковую осень мы занимали то самое, жизненно важное, 6-ое место. Но португальцы обошли нас, благодаря выходу в плей-офф ЛЧ сразу двух команд, Порту и Бенфики, а за это полагаются дополнительные очки. Отрыв совсем невелик. Поэтому теперь вся надежда на Краснодар, Ростов и Зенит. Верим, что они продвинутся, как можно дальше, по еврокубковой лестнице.

Достроят ли стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге?

Тема очень заезжена и порядком поднадоевшая. Сроки сдачи арены переносились несчетное количество раз. Но теперь, будем надеяться, все встало на свои места. Уже и назначена дата первой официальной игры на красавце 69-тысячнике. Такой счастливый билет выпал екатеринбургскому «Уралу». Поэтому 23 апреля 2017 года все следим за открытием долгостроящейся арены.