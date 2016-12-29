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    Главные вопросы 2017 года

    29 декабря 2016
    Формулируем самые важные вопросы российского футбола, ответы на которые даст только «наступающий» 2017 год.

    Завоюет ли свой первый трофей, спустя 14 лет, московский «Спартак» ?

    Из кубка России красно-белые уже вылетели, про Лигу Европы даже вспоминать не будем, а вот в чемпионате дела впервые за долгие годы идут очень даже хорошо. Запредельная самоотдача всей команды, мотивация и эмоциональность Массимо, хорошее везение, ну и любимые итальянские 1:0. И вот к зимней паузе спартаковцы имеют 5 очков преимущества перед идущим вторым «Зенитом», и 8 перед «ЦСКА».

    Перейдет ли российский футболист в команду из ТОП-5?

    Наиболее вероятный переход в Европу просматривается у Алана Дзагоева и Федора Смолова. Алан неплохо проявил себя в последних матчах ЛЧ с Монако и Тоттенхэмом. Выходя на поле только восстановившись от травмы он в разы усиливал игру «ЦСКА». Что касается Феди, то он сам заявил, что имеет не одно предложение из самых сильных европейских чемпионатов, а в Дортмунд готов переехать уже этой зимой. А может нас ждет сюрприз, и условный Рома Широков пригодится клубу из ТОП-5 (не обязательно выступающему в еврокубках).

    В любом случае, все российские болельщики этого ждут, и интерес к сильнейшим чемпионатам только подогреется. Ведь со времен трио Аршавин-Билялетдинов-Павлюченко в Европе не ступала нога россиянина(Черышев не в счет).

    Займем ли мы 6-ое место в таблице коэффициентов УЕФА?

    Это самое место дает право на представительство 3-ех клубов в Лиге Чемпионов (два на прямую, а один с 3-его квалификационного раунда) с сезона 2018/2019. То есть уже в следующем национальном чемпионате могут разыграться сразу 3 места в самый престижный турнир Европы. Было бы здорово увидеть в Лиге Чемпионов сразу 3 российский клуба, не правда ли?

    Почти всю еврокубковую осень мы занимали то самое, жизненно важное, 6-ое место. Но португальцы обошли нас, благодаря выходу в плей-офф ЛЧ сразу двух команд, Порту и Бенфики, а за это полагаются дополнительные очки. Отрыв совсем невелик. Поэтому теперь вся надежда на Краснодар, Ростов и Зенит. Верим, что они продвинутся, как можно дальше, по еврокубковой лестнице.

    Достроят ли стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге?

    Тема очень заезжена и порядком поднадоевшая. Сроки сдачи арены переносились несчетное количество раз. Но теперь, будем надеяться, все встало на свои места. Уже и назначена дата первой официальной игры на красавце 69-тысячнике. Такой счастливый билет выпал екатеринбургскому «Уралу». Поэтому 23 апреля 2017 года все следим за открытием долгостроящейся арены.

    Рейтинг: 2.8 Голосов: 11
    Комментарии5
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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» 29 декабря 2016, 16:16

      Уважаемый автор, вы уличены в накручивании просмотров собственных постов. Все они исключены из Блог-лиги. Повторные нарушения приведут к блокировке вашего блога.

      Спасибо за внимание.

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      Рейтинг: +9

      casp-10 > Редакция «Бомбардира» 29 декабря 2016, 16:25

      Уважаемая редакция "Бомбардира". В "Правилах Блог-лиги" ничего не написано про запреты рекламы моих статей, социальные сети для этого и созданы. Поэтому, будьте добры, верните мои статьи в ближайшее время. На них был потрачен не один час, имейте уважение к труду других людей.


      Спасибо за внимание.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Редакция «Бомбардира» 29 декабря 2016, 16:54

      Правильное решение. Удивился, когда увидел пост с 20 тыс. просмотрами, который не был на главной страницы. Молодцы! И перед праздниками не теряете бдительность. С Новым Годом! Редакция)))

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      Рейтинг: +800

      forward33 > casp-10 29 декабря 2016, 16:56

      Друг, правильно говоришь о труде людей. Люди по 10-20 постов в месяц пишут, трудятся, а ты халявным способом хочешь стать лучшим. Уважай труд людей!

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      Рейтинг: +39

      Редакция «Бомбардира» > casp-10 12 января 2017, 14:59

      Рекламировать собственный текст через соцсети не только можно, но и нужно. Однако почему-то все читатели, откликнувшиеся на эту "рекламу", зашли на статью с одного и того же IP-адреса.

      Своих авторов мы уважаем и ценим.

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