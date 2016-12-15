Где сейчас футболисты,из новой истории Анжи

Жуан Карлос
В АНЖИ:56(3)
в каком клубе сейчас?:Аль-Джазира(ОАЭ)
Одил Ахмедов
В АНЖИ:86(3)
в каком клубе сейчас?:Краснодар(Россия)
Роберто Карлос
В АНЖИ:25(4)
в каком клубе сейчас?:еще недавно был тренером Дели Дайнамос(Индия)
Бенуа Ангбва
В АНЖИ:38(4)
в каком клубе сейчас?:свободный агент
Жусилей
В АНЖИ:74(1)
в каком клубе сейчас?:Шаньдун Лунэн(Кита́й)
Шамиль Лахиялов
В АНЖИ:154(79)
в каком клубе сейчас?:Президент Клуба Легион-Динамо(Махачкала)
Мубарак Буссуфа
В АНЖИ:68(11)
в каком клубе сейчас?:Аль-Джазира(ОАЭ)
Диего Тарделли
В АНЖИ:13(0)
в каком клубе сейчас?:Шаньдун Лунэн(Кита́й)
Арафат Джако
В АНЖИ:1(0)
в каком клубе сейчас?:Мунана(Габон)
Балаж Джуджак
В АНЖИ:8(0)
в каком клубе сейчас?:Аль-Вахда(ОАЭ)
Юрий Жирков
В АНЖИ:46(3)
в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)
Самюэль Это’о
В АНЖИ:53(25)
в каком клубе сейчас?:Антальяспор(Турция)
Владимир Габулов
В АНЖИ:43
в каком клубе сейчас?:Свободный агент
Мехди Карсела-Гонсалес
В АНЖИ:31(1)
в каком клубе сейчас?:Гранада(Испания)
Олег Шатов
В АНЖИ:34(3)
в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)
Георгий Габулов
В АНЖИ:7(1)
в каком клубе сейчас?:Оренбург(Россия)
Кристофер Самба
В АНЖИ:32(4)
в каком клубе сейчас?:Панатинаикос(Греция)
Арсений Логашов
В АНЖИ:30(0)
в каком клубе сейчас?:Локомотив(Россия)
Евгений Помазан
В АНЖИ:21
в каком клубе сейчас?:Кубань(Россия)
Камиль Агаларов
В АНЖИ:143(2)
в каком клубе сейчас?:свободный агент
Андрей Ещенко
В АНЖИ:34(0)
в каком клубе сейчас?:Спартак(Россия)
Эмир Спахич
В АНЖИ:7(1)
в каком клубе сейчас?:Гамбург(Германия)
Расим Тагирбеков
В АНЖИ:308(20)
в каком клубе сейчас?:Свободный агент
Эвертон Алмейда
В АНЖИ:24(1)
в каком клубе сейчас?:Кайзерслаутерн(Германия)
Шариф Мухаммад
В АНЖИ:22(0)
в каком клубе сейчас?:Спартак-Нальчик(Россия)
Лассана Диарра
В АНЖИ:18(1)
в каком клубе сейчас?:Олимпик Марсель(Франция)
Виллиан
В АНЖИ:11(1)
в каком клубе сейчас?:Челси(Англия)
Ласина Траоре
В АНЖИ:29(13)
в каком клубе сейчас?:ЦСКА(Россия)аренда
Фёдор Смолов
В АНЖИ:26(2)
в каком клубе сейчас?:Краснодар(Россия)
Сердер Сердеров
В АНЖИ:37(3)
в каком клубе сейчас?:Славия София(Болгария)
Али Гаджибеков
В АНЖИ:168(3)
в каком клубе сейчас?:до сих пор играет за Анжи
Игорь Денисов
В АНЖИ:3(0)
в каком клубе сейчас?:Локомотив(Россия)аренда
Алексей Ионов
В АНЖИ:6(0)
в каком клубе сейчас?:ЦСКА(Россия)
Никита Бурмистров
В АНЖИ:17(1)
в каком клубе сейчас?:Арсенал Тула(Россия)
Михаил Кержаков
В АНЖИ:55
в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)
Александр Кокорин
В АНЖИ:0(0)
в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)
Хотелось бы напоследок сказать,что теперь после этого проекта в Махачкале остались красавец стадион и хорошая академия.Хоть проект Анжи не оправдался, все равно хотелбы поблагодарит за возможность увидеть в России игру Роберто Карлоса и Это'о.вообще то я не сторонник клубов которые сорят деньгами.Ведь такие истории как истории Лестера и Ростова это круто.Но мне было очень интересно наблюдать за Анжи.Когда я услышал что Анжи распродает игроков,всю неделю ходил грустный думая что же будет дальше.Теперь в Анжи новый состав и новая история.Надеюсь клуб из Махачкалы добьется успеха и без больших денег.Надеюсь Анжи последует примерам Лестера и Ростова.Я думаю это было правильно,сделать ставку на академию с перспективой в будущее.Я буду наблюдать и смотреть как меняется Анжи.Ведь Анжи один из моих любимых клубов.Я бы даже сказал самый любимый.