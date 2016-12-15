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    Где сейчас футболисты,из новой истории Анжи

    15 декабря 2016
    Предлагаем вам вспомнить,о футболистах которые играли за Анжи(2011-2013),где они сейчас?

    Жуан Карлос

    В АНЖИ:56(3)

    в каком клубе сейчас?:Аль-Джазира(ОАЭ)

    Одил Ахмедов

    В АНЖИ:86(3)

    в каком клубе сейчас?:Краснодар(Россия)

    Роберто Карлос

    В АНЖИ:25(4)

    в каком клубе сейчас?:еще недавно был тренером Дели Дайнамос(Индия)

    Бенуа Ангбва

    В АНЖИ:38(4)

    в каком клубе сейчас?:свободный агент

    Жусилей

    В АНЖИ:74(1)

    в каком клубе сейчас?:Шаньдун Лунэн(Кита́й)

    Шамиль Лахиялов

    В АНЖИ:154(79)

    в каком клубе сейчас?:Президент Клуба Легион-Динамо(Махачкала)

    Мубарак Буссуфа

    В АНЖИ:68(11)

    в каком клубе сейчас?:Аль-Джазира(ОАЭ)

    Диего Тарделли

    В АНЖИ:13(0)

    в каком клубе сейчас?:Шаньдун Лунэн(Кита́й)

    Арафат Джако

    В АНЖИ:1(0)

    в каком клубе сейчас?:Мунана(Габон)

    Балаж Джуджак

    В АНЖИ:8(0)

    в каком клубе сейчас?:Аль-Вахда(ОАЭ)

    Юрий Жирков

    В АНЖИ:46(3)

    в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

    Самюэль Это’о

    В АНЖИ:53(25)

    в каком клубе сейчас?:Антальяспор(Турция)

    Владимир Габулов

    В АНЖИ:43

    в каком клубе сейчас?:Свободный агент

    Мехди Карсела-Гонсалес

    В АНЖИ:31(1)

    в каком клубе сейчас?:Гранада(Испания)

    Олег Шатов

    В АНЖИ:34(3)

    в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

    Георгий Габулов

    В АНЖИ:7(1)

    в каком клубе сейчас?:Оренбург(Россия)

    Кристофер Самба

    В АНЖИ:32(4)

    в каком клубе сейчас?:Панатинаикос(Греция)

    Арсений Логашов

    В АНЖИ:30(0)

    в каком клубе сейчас?:Локомотив(Россия)

    Евгений Помазан

    В АНЖИ:21

    в каком клубе сейчас?:Кубань(Россия)

    Камиль Агаларов

    В АНЖИ:143(2)

    в каком клубе сейчас?:свободный агент

    Андрей Ещенко

    В АНЖИ:34(0)

    в каком клубе сейчас?:Спартак(Россия)

    Эмир Спахич

    В АНЖИ:7(1)

    в каком клубе сейчас?:Гамбург(Германия)

    Расим Тагирбеков

    В АНЖИ:308(20)

    в каком клубе сейчас?:Свободный агент

    Эвертон Алмейда

    В АНЖИ:24(1)

    в каком клубе сейчас?:Кайзерслаутерн(Германия)

    Шариф Мухаммад

    В АНЖИ:22(0)

    в каком клубе сейчас?:Спартак-Нальчик(Россия)

    Лассана Диарра

    В АНЖИ:18(1)

    в каком клубе сейчас?:Олимпик Марсель(Франция)

    Виллиан

    В АНЖИ:11(1)

    в каком клубе сейчас?:Челси(Англия)

    Ласина Траоре

    В АНЖИ:29(13)

    в каком клубе сейчас?:ЦСКА(Россия)аренда

    Фёдор Смолов

    В АНЖИ:26(2)

    в каком клубе сейчас?:Краснодар(Россия)

    Сердер Сердеров

    В АНЖИ:37(3)

    в каком клубе сейчас?:Славия София(Болгария)

    Али Гаджибеков

    В АНЖИ:168(3)

    в каком клубе сейчас?:до сих пор играет за Анжи

    Игорь Денисов

    В АНЖИ:3(0)

    в каком клубе сейчас?:Локомотив(Россия)аренда

    Алексей Ионов

    В АНЖИ:6(0)

    в каком клубе сейчас?:ЦСКА(Россия)

    Никита Бурмистров

    В АНЖИ:17(1)

    в каком клубе сейчас?:Арсенал Тула(Россия)

    Михаил Кержаков

    В АНЖИ:55

    в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

    Александр Кокорин

    В АНЖИ:0(0)

    в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

    Хотелось бы напоследок сказать,что теперь после этого проекта в Махачкале остались красавец стадион и хорошая академия.Хоть проект Анжи не оправдался, все равно хотелбы поблагодарит за возможность увидеть в России игру Роберто Карлоса и Это'о.вообще то я не сторонник клубов которые сорят деньгами.Ведь такие истории как истории Лестера и Ростова это круто.Но мне было очень интересно наблюдать за Анжи.Когда я услышал что Анжи распродает игроков,всю неделю ходил грустный думая что же будет дальше.Теперь в Анжи новый состав и новая история.Надеюсь клуб из Махачкалы добьется успеха и без больших денег.Надеюсь Анжи последует примерам Лестера и Ростова.Я думаю это было правильно,сделать ставку на академию с перспективой в будущее.Я буду наблюдать и смотреть как меняется Анжи.Ведь Анжи один из моих любимых клубов.Я бы даже сказал самый любимый.

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