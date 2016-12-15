Где сейчас футболисты,из новой истории Анжи

Предлагаем вам вспомнить,о футболистах которые играли за Анжи(2011-2013),где они сейчас?

Жуан Карлос

В АНЖИ:56(3)

в каком клубе сейчас?:Аль-Джазира(ОАЭ)

Одил Ахмедов

В АНЖИ:86(3)

в каком клубе сейчас?:Краснодар(Россия)

Роберто Карлос

В АНЖИ:25(4)

в каком клубе сейчас?:еще недавно был тренером Дели Дайнамос(Индия)

Бенуа Ангбва

В АНЖИ:38(4)

в каком клубе сейчас?:свободный агент

Жусилей

В АНЖИ:74(1)

в каком клубе сейчас?:Шаньдун Лунэн(Кита́й)

Шамиль Лахиялов

В АНЖИ:154(79)

в каком клубе сейчас?:Президент Клуба Легион-Динамо(Махачкала)

Мубарак Буссуфа

В АНЖИ:68(11)

в каком клубе сейчас?:Аль-Джазира(ОАЭ)

Диего Тарделли

В АНЖИ:13(0)

в каком клубе сейчас?:Шаньдун Лунэн(Кита́й)

Арафат Джако

В АНЖИ:1(0)

в каком клубе сейчас?:Мунана(Габон)

Балаж Джуджак

В АНЖИ:8(0)

в каком клубе сейчас?:Аль-Вахда(ОАЭ)

Юрий Жирков

В АНЖИ:46(3)

в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

Самюэль Это’о

В АНЖИ:53(25)

в каком клубе сейчас?:Антальяспор(Турция)

Владимир Габулов

В АНЖИ:43

в каком клубе сейчас?:Свободный агент

Мехди Карсела-Гонсалес

В АНЖИ:31(1)

в каком клубе сейчас?:Гранада(Испания)

Олег Шатов

В АНЖИ:34(3)

в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

Георгий Габулов

В АНЖИ:7(1)

в каком клубе сейчас?:Оренбург(Россия)

Кристофер Самба

В АНЖИ:32(4)

в каком клубе сейчас?:Панатинаикос(Греция)

Арсений Логашов

В АНЖИ:30(0)

в каком клубе сейчас?:Локомотив(Россия)

Евгений Помазан

В АНЖИ:21

в каком клубе сейчас?:Кубань(Россия)

Камиль Агаларов

В АНЖИ:143(2)

в каком клубе сейчас?:свободный агент

Андрей Ещенко

В АНЖИ:34(0)

в каком клубе сейчас?:Спартак(Россия)

Эмир Спахич

В АНЖИ:7(1)

в каком клубе сейчас?:Гамбург(Германия)

Расим Тагирбеков

В АНЖИ:308(20)

в каком клубе сейчас?:Свободный агент

Эвертон Алмейда

В АНЖИ:24(1)

в каком клубе сейчас?:Кайзерслаутерн(Германия)

Шариф Мухаммад

В АНЖИ:22(0)

в каком клубе сейчас?:Спартак-Нальчик(Россия)

Лассана Диарра

В АНЖИ:18(1)

в каком клубе сейчас?:Олимпик Марсель(Франция)

Виллиан

В АНЖИ:11(1)

в каком клубе сейчас?:Челси(Англия)

Ласина Траоре

В АНЖИ:29(13)

в каком клубе сейчас?:ЦСКА(Россия)аренда

Фёдор Смолов

В АНЖИ:26(2)

в каком клубе сейчас?:Краснодар(Россия)

Сердер Сердеров

В АНЖИ:37(3)

в каком клубе сейчас?:Славия София(Болгария)

Али Гаджибеков

В АНЖИ:168(3)

в каком клубе сейчас?:до сих пор играет за Анжи

Игорь Денисов

В АНЖИ:3(0)

в каком клубе сейчас?:Локомотив(Россия)аренда

Алексей Ионов

В АНЖИ:6(0)

в каком клубе сейчас?:ЦСКА(Россия)

Никита Бурмистров

В АНЖИ:17(1)

в каком клубе сейчас?:Арсенал Тула(Россия)

Михаил Кержаков

В АНЖИ:55

в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

Александр Кокорин

В АНЖИ:0(0)

в каком клубе сейчас?:Зенит(Россия)

Хотелось бы напоследок сказать,что теперь после этого проекта в Махачкале остались красавец стадион и хорошая академия.Хоть проект Анжи не оправдался, все равно хотелбы поблагодарит за возможность увидеть в России игру Роберто Карлоса и Это'о.вообще то я не сторонник клубов которые сорят деньгами.Ведь такие истории как истории Лестера и Ростова это круто.Но мне было очень интересно наблюдать за Анжи.Когда я услышал что Анжи распродает игроков,всю неделю ходил грустный думая что же будет дальше.Теперь в Анжи новый состав и новая история.Надеюсь клуб из Махачкалы добьется успеха и без больших денег.Надеюсь Анжи последует примерам Лестера и Ростова.Я думаю это было правильно,сделать ставку на академию с перспективой в будущее.Я буду наблюдать и смотреть как меняется Анжи.Ведь Анжи один из моих любимых клубов.Я бы даже сказал самый любимый.