Дьявольские трудности. Часть первая

Первая часть рассказа о том, как Манчестер Юнайтед удивил весь мир в сезоне 1998-99

Перенесёмся в август 1998 года. В России пирамида ГКО треснула по швам, накренилась, и рухнула внутрь себя, похоронив под своими зловонными обломками едва народившийся средний класс, а вместе с ним отвязное веселье второй половины 90-х. Будто бы спецом подгадав к этому событию, легенды музыкальной сцены 90-х Ace of Base выпустили хитовый сингл Cruel Summer, воспев традиционно жестокий в наших широтах последний месяц лета.

На видеокассетах вышел фильм Блэйд, в котором резкий как лезвие Весля Снайпс первым в современном кинематографе поднял вопрос об окончательном решении вампирского вопроса. Ну а геймеры, как всегда отрешённые от скучного реального мира, с упоением проходили гениальных Commandos.

Едва ли все эти события волновали седовласого шотландца, ранним августовским утром прогуливавшегося вдоль изумрудного поля стадиона Олд Траффорд, что в Манчестере. Его тревожили куда более насущные проблемы — как не допустить в будущем сезоне прошлогоднего провала. В сезоне 1997-98 красные дьяволы не выиграли ни одного трофея, и нужно было срочно решать, что делать.

Плохой, негодный красный дьявол!

Усугублялась ситуация и сменой руководства. Австралийскому медиа-магнату Руперту Мёрдоку пришла в голову идея присовокупить к своей империи легендарный английский клуб. Сказано — сделано, и к ужасу всех правоверных фанатов красных дьяволов, владельцем клуба стал человек, не имеющий ни малейшего отношения к футболу. Сам Мёрдок подлил масла в огонь, сделав ряд заявлений, идущих вразрез не только с пониманием футбольных реалий, но и со здравым смыслом, чем вывел критику в свой адрес со стороны фанатского сообщества на абсолютно запредельный уровень.

Межсезонье

Но фанатам-фанатово, а тренеру-тренерово. И если простые болельщики могли себе позволить не стесняться в выражениях, обсуждая решения руководства клуба, тренерский состав брал эти решения на карандаш, и приступал к исполнению. И главных задач на текущий момент было три: дыра в защите, бездарное нападение и короткая скамейка.

Проще всего решилась вторая проблема. В Испании был выписан посредственный игрок с громкой фамилией — Йорди Кройф, а в Италии так и не сумевший заиграть на должном уровне шведский вингер Йеспер Блумквист. Теперь можно было не переживать, что травма одного-двух основных полузащитников обрушит игру команды, как это случалось прежде.

Яп Стам — одна из самых противоречивых сделок Фергюсона

А вот укрепить оборону без скандала не удалось. За рекордные 10 миллионов фунтов в ПСВ был выкуплен игрок сборной Голландии Яп Стам, ставший таким образом самым дорогим защитником в мире. Это решение вызвало коллективный фейспалм у футбольных обозревателей. Как можно было заплатить такие деньги за этого здоровенного, неповоротливого увальня, который неоднократно подводил свою сборную на полях только что завершившегося французского Мундиаля? Время покажет, что эксперты были правы, но лишь отчасти. Поначалу дорогостоящий голландец безбожно косячил и добавил седых волос и Шмейхелю и Фергюсону. Зато потом, когда Стам немного пообвыкся, защита манкунианцев приобрела в его лице грозного стража оборонительных рубежей команды.

Дуайт Йорк далеко не сразу влился в состав красных дьяволов

Но самая большая проблема была конечно в нападении. С тех пор как великий Кантона принял на веру слова о том, что талантливый человек талантлив во всём, и сменил стадион на съёмочную площадку, в Манчестере началась тяжелейшая голевая засуха. Оле Гуннар Сульшер, столь резвый в своём дебютном сезоне, на следующий год сильно сдал, и был далёк от того, чтобы заслужить своё звучное прозвище. Тедди Шерингем был слишком стар для того чтобы кабанчиком носиться по чужой штрафной в поисках голевого шанса. Команду пытался тянуть Энди Коул, но в одиночку у него это получалось не ахти.

Надо было срочно найти достойную пару темнокожему форварду, и взор манчестерских скаутов пал на бирмингемского тринидадца Дуайта Йорка. Но боссы Астон-Виллы не спешили расставаться со своей главной звездой. Переговоры затягивались, и дьяволам пришлось начинать сезон без усиления атаки, что не преминуло сказаться на результате.

Август

Пети и Бекхэм: чемпион и неудачник

Сезон начинался для Манчестера с традиционного матча за Чарити Шилд с Арсеналом, уведшим из-под носа у манкунианцев золото прошлого сезона. Старт для команды Алекса Фергюсона получился провальным. Собравшиеся на Уэмбли болельщики нещадно освистывали Дэвида Бекхэма, припоминая тому фатальное удаление в матче с Аргентиной. Робкие попытки манкунианцев сыграть первым номером не стали успешными, а ответ Арсенала оказался сокрушительным. Лондонцы напомнили всем, что они, как чемпионы и обладатели кубка, могли бы сыграть в этом матче сами с собой. Трижды Шмейхель вынимал мяч из своих ворот, фанаты канониров глумливо распевали: «Приезжайте к нам в каждом туре», и в итоге Манчестер с разгромным счётом проиграл свой первый за 13 лет финал английского суперкубка.

Райан Гиггз рвётся к воротам

Поражение от Арсенала было унизительным, но бесполезным с турнирной точки зрения. Впереди у манкунианцев была куда более важная встреча. Поражение в борьбе за чемпионский титул означало, что красным дьяволам придётся снизойти до участия в квалификационном раунде Лиги Чемпионов. Да и то лишь по причине прошлогоднего расширения турнира, которое открыло вторым призёрам дорогу в число участников борьбы за главный клубный трофей Старого Света.

Экзаменовать Манчестер на профпригодность ехали бравые парни из польской Лодзи. И не сказать, что манкунианцы выдержали экзамен на ура. Переговоры по Дуайту Йорку всё ещё продолжались, и нападение красных дьяволов имело бледный вид даже в матчах с командами уровня чемпиона Польши. Поэтому застрельщиком атак англичан выступил Райан Гиггз, ставший автором первого мяча в ворота поляков. Однако минимальная победа вовсе не радовала фанатов, которые гнали команду вперёд, попутно освистывая транжирившего голевые моменты Энди Коула. Критика подействовала на темнокожего форварда благотворно, и забитый им мяч подвёл итог матчу. Ответная игра теперь не сулила больших проблем. Можно было немного перевести дух и сосредоточиться на первых играх Премьер-Лиги.

Эмиль Хески забивает из партера

И сделать это было необходимо, поскольку уже в первом туре нового чемпионата ярко высветились тяжелейшие пробелы в игре красных дьяволов. Благодаря отменной игре Хески и чудовищным ляпам Стама манкунианцы вполне могли проиграть матч с Лестером, если бы не два манчестерских гения. Тренерский гений Алекса Фергюсона угадал с заменой, выпустив на поле сократившего разрыв в счёте Тедди Шерингема. А гений стандартов Дэвид Бекхэм, вновь нещадно освистываемый болельщиками, забил очередной в карьере и первый в новом сезоне шедевральный гол со штрафного.

Король вернулся

Возмущение невразумительной игрой своих любимцев могло бы захлестнуть армию фанатов Манчестер Юнайтед, если бы унылая череда серых будничных матчей не прервалась внезапным и очень незаурядным событием. 18 августа в Манчестере только и было разговоров, что «Король в городе, Король вернулся …». И это действительно было так. Великий Эрик Кантона, прихватив с собой бригаду своих бывших одноклубников, посетил город своей славы, чтобы принять участие в собственном прощальном матче.

Официально эта игра была приурочена к сорокалетней годовщине мюнхенской авиакатастрофы, в которой погибли легендарные мальчики Басби. Но всем было ясно, что собравшиеся этим вечером на трибунах Олд Траффорд болельщики всех возрастов намерены проводить из большой игры легенду и символ клуба.

Как это обычно и бывает в подобных матчах, счёт голам перевалил за десяток, а сам виновник торжества сыграл по тайму за каждую из команд. Помимо самого Короля, вновь появившегося на поле в красной майке, ностальгических чувств манкунианским болельщикам добавили Брайан Робсон и Марк Хьюз — игроки, оставившие по себе на Олд Траффорд самую добрую память.

Нет сомнений, что этот матч стал ярким пятном в череде дьявольских трудностей и неудач, постигших Манчестер в самом начале сезона.

Но праздники тем и ценны, что бывают редко и довольно скоро сменяются трудовыми буднями. Так и манкунианцы после проводов своего великого капитана должны были лететь в Польшу на ответный матч лигочемпионской квалификации с Лодзью. Вся нервотрёпка, свалившаяся на Манчестер в самом начале сезона, не стоила бы ничего, если бы красные дьяволы не сумели пробиться в Лигу Чемпионов. Но к счастью для них, всё сложилось хорошо. По крайней мере — технически. Ведь кому какое дело, что вице-чемпион Англии вымучивает серенькую нулевую ничью с грозным польским чемпионом, а очередной вариант пары форвардов (на это раз – Шерингем-Скоулз) выглядит на поле как боевая тренога без двух ног.

И пусть Манчестер сумел пройти в главный турнир Старого света — на лицах тренеров, игроков и фанатов застыла маска тревоги. Наступал сентябрь, а значит раскачка окончена, и уже завтра начнутся действительно решающие матчи. И всё говорило о том, что неподражаемый Манчестер Юнайтед к этим испытаниям не готов.

Продолжение следует…

Виктор Корнелев — специально для Футбольной Классики