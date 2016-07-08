«Мы любим Россию!». У наших болельщиков появился клуб-побратим в Серии А

Становится скучно от очередной победы вашего топ-клуба? Не хватает острых околофутбольных ощущений? Хочется болеть за безденежный, но симпатичный и играющий футбольный клуб? Мы нашли вам подходящую команду!

Рестлинг и обилие врагов



– Предположим, вы – фанат «Ювентуса». Ваша команда непререкаемый гегемон Серии А. «Юве» лениво обыгрывает одного за другим, а в декабре команде предстоят проходные встречи с условными «Карпи», «Вероной» и «Эмполи». Вы отлично понимаете, что во всех матчах ваш «Ювентус» одержит победу, и от этого особой радости не испытываете. То ли дело «Аталанта»! Каждый матч для бергамасков – настоящее испытание, оттого победы у нас в два раза слаще. Августовскую победу в Суперкубке над «Лацио» фанаты «Юве» встретили сухо и уныло. Недавнюю победу над римлянами в рамках Серии А Бергамо встречал всем городом.



– Смакуете бои Тайсона и Роя Джонса на ночь? Любите бокс, рестлинг и прочие бои full contact? Тогда «Аталанта» – для вас! Бергамский клуб уже не первый год держит марку самой грубой команды Серии А. В сезоне 2012/13 «Аталанта» вышла на мировой уровень: бергамские «головорезы» заработали 13 удалений, став абсолютным чемпионом мира по этому показателю.



– Если вам не терпится подраться самому, лучшей компании, чем фанаты «Аталанты», в Италии не сыскать. Тифози Curva Nord с озверелым взглядом и брутальной щетиной наводят ужас на всю Италию. В прошлом сезоне небольшая часть фанатского движения схлестнулась с «коллегами» из «Ромы». Как итог – пятеро римлян и шесть полицейских в реанимации. В отличие от матчей, в околофутболе «Аталанта» почти не проигрывает. Влившись в ряды Curva Nord, можно как следует размять свои кости и сплясать на костях врагов.



– А врагов у «Аталанты» – огромное количество. За Бергамо издавна закрепилась неофициальная слава «отверженного города». Фанаты дружат с «Тернаной» и поддерживают неплохие отношения с «Дженоа». Почти все остальные клубы Серии А не хотят дружить с «Аталантой» и регулярно приезжают в Бергамо с не самыми добрыми намерениями. Если у вас всегда хватало «хейтеров», футбольный клуб «Аталанта» – ваш побратим!





Отпор гламуру и располневшая талия «Сассуоло»



– У «Аталанты» никогда не было больших денег. Их вообще в Бергамо не водится: от тотальной бедности город спасает ее трудолюбивые жители. Всё, начиная от редких участий в Еврокубках и кончая лучшей ДЮСШ в Италии, заработано каторжным трудом. Если вы тоже считаете, что «топ-клубы зажрались», «Аталанта» – идеальный вариант для вас. Здесь нет места пафосным речам и гламуру. И как только топ-клубы приезжают на «Атлети Адзурри Д’Италия», все они стабильно получают за свое высокомерие по носу. Проверено десятилетиями!



– Красота герба при выборе клуба играет немаловажную роль. Можно влюбиться в игру команды, но вряд ли вам захочется потом покупать шарф/футболку команды с несовершенным гербом. Яркий пример

– «Сассуоло». «Нероверди» своей игрой очаровали всю Италию, но располневшая талия на флаге команды смотрится не слишком эстетски. В этом плане «Аталанта» – идеальный вариант. Стройный овал, эстетски оформленные узоры и богиня с распущенными волосами по центру. Не зря эмблему «Аталанты» называют одной из самых изящных в Серии А.



– «Все бабы – дуры! Так выпьем за Y-хромосому, чтоб через несколько лет на земле не осталось ни одной женщины!». Если подобный маразм не для вас – значит вы здоровый адекватный мужчина, который имеет все предпосылки для боления за «Аталанту». Пока «Верона» выбирала в качестве символа бешеного мастифа, «Наполи» и «Кьево» – ослов, а «Ювентус» и вовсе «Старую Даму», «Аталанта» стала ассоциироваться с Богиней. А что может быть прекраснее хорошей женщины в самом расцвете сил?