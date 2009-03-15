|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|21
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.05.2009
|1' -90'
|Малага (Малага)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|17.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|09.05.2009
|1' -74'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|74'
|03.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|26.04.2009
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|22.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|12.04.2009
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|22.03.2009
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|15.03.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|44'
|08.03.2009
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:3
|Бетис (Севилья)
|01.03.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|43'
|21.02.2009
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:1
|Бетис (Севилья)
|14.02.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|07.02.2009
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|25.01.2009
|1' -90'
|Рекреативо (Уэльва)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|89'
|18.01.2009
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|11.01.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|04.01.2009
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|26'
|21.12.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|14.12.2008
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|24.09.2008
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|21.09.2008
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Севилья (Севилья)