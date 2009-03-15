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    Фернандо Вега - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Вега
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 21 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    23.05.2009 1' -90' Малага (Малага) 1:1 Бетис (Севилья)
    17.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    09.05.2009 1' -74' Атлетик (Бильбао) 1:0 Бетис (Севилья)
    74'
    03.05.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    26.04.2009 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Бетис (Севилья)
    22.04.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    12.04.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 2:3 Бетис (Севилья)
    22.03.2009 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Бетис (Севилья)
    15.03.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Осасуна (Памплона)
    44'
    08.03.2009 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:3 Бетис (Севилья)
    01.03.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    43'
    21.02.2009 1' -90' Реал (Мадрид) 6:1 Бетис (Севилья)
    14.02.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Барселона (Барселона)
    07.02.2009 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Бетис (Севилья)
    25.01.2009 1' -90' Рекреативо (Уэльва) 1:0 Бетис (Севилья)
    89'
    18.01.2009 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:3 Бетис (Севилья)
    11.01.2009 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    04.01.2009 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Бетис (Севилья)
    26'
    21.12.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    14.12.2008 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Бетис (Севилья)
    07.12.2008 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    09.11.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    24.09.2008 1' -90' Барселона (Барселона) 3:2 Бетис (Севилья)
    21.09.2008 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Севилья (Севилья)
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