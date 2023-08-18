Максим Лопыренок - статистика
#71 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Лопыренок
|Команда
|ЛНЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Днепропетровск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1995 (29 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Максим
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Лопыренок
|Команда
|ЛНЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Днепропетровск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1995 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛНЗ
|6
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2023
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:3
|ЛНЗ (Черкасы)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:2
|ЛНЗ (Черкасы)
|04.11.2023
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|29.10.2023
|Был в запасе
|ЛНЗ (Черкасы)
|3:0
|Оболонь (Киев)
|30.09.2023
|1' -51'
|Верес (Ровно)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|51'
|23.09.2023
|1' -34'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:4
|Динамо (Киев)
|17.09.2023
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|2:1
|Рух (Львов)
|03.09.2023
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|18.08.2023
|1' -90'
|ЛНЗ (Черкасы)
|1:2
|Полесье (Житомир)
|13.08.2023
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|ЛНЗ (Черкасы)