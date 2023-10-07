Юсеф Хакави - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Юсеф
|Фамилия
|Хакави
|Команда
|Аль-Фейха
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 2002 (21 год)
|Имя
|Юсеф
|Фамилия
|Хакави
|Команда
|Аль-Фейха
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эр-Рияд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Фейха
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|0:2
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|3:0
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|14.12.2023
|46' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|08.12.2023
|70' -90'
|Аль-Таавун (Бурайда)
|4:1
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|01.12.2023
|46' -90'
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|2:4
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|25.11.2023
|90' -90'
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|0:1
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|90'
|11.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|0:0
|Аль-Иттифак (Даммам)
|03.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Таи (Хаиль)
|3:3
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|1:3
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Вахда (Мекка)
|1:1
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)