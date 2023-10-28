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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Наср
Аль-Фейха - Аль-Наср: обзор матча 28 октября 2023
Аль-Фейха
28.10.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Аль-Наср
66'
Х. Аль-Шуваиш
50'
Талиска
61'
Талиска
74'
Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Наср
90'
+4
Замена
М. Маран
️️️️
С. Мане
90'
+4
Замена
С. Аль-Наджеи
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
89'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
Конан
89'
Замена
С. Зидан
️️️️
А. Сабири
88'
88'
Замена
А. Яхья
️️️️
А. Гариб
Замена
С. Мандаш
️️️️
А. Оникуру
77'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
Г. Цимирот
77'
74'
ГОЛ! 1:3!
Отавио
Пас отдал
А. Аль-Сулаихим
67'
Замена
А. Аль-Сулаихим
️️️️
Талиска
ГОЛ! 1:2!
Х. Аль-Шуваиш
Пас отдал
А. Сабири
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
Талиска
Пас отдал
А. Теллес
53'
Желтая карточка
А. Аль-Амри
50'
ГОЛ! 0:1!
Талиска
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Р. Риллер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
(К)
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
59
Гойко Цимирот
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Стойкович
33
Конан
22
Аль-Бакави
33
Аль-Шуваиш
2
Аль-Рашиди
28
Риллер
59
Цимирот
10
Сабири
7
Оникуру
10
Сакала
9
Нвакаеме
4-1-3-2
1
Аль-Акиди
12
Аль-Бушал
5
Аль-Амри
14
Ляпорт
13
Теллес
42
Фофана
10
Мане
94
Талиска
29
Гариб
7
Роналду
25
Отавио
33
Конан
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
33
Конан
10
Сабири
6
Зидан
6
Зидан
10
Сабири
59
Цимирот
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
59
Цимирот
7
Оникуру
27
Мандаш
27
Мандаш
7
Оникуру
94
Талиска
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
94
Талиска
7
Роналду
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
7
Роналду
29
Гариб
23
Яхья
23
Яхья
29
Гариб
10
Мане
16
Маран
16
Маран
10
Мане
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Наср
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Наср
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Файсали
1 : 3
23.10.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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