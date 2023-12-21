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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Фейха
Халидж - Аль-Фейха: обзор матча 21 декабря 2023
Халидж
21.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Аль-Фейха
21'
Ч. Ву-Ен
32'
Х. Нарей (П)
82'
Н. Аль-Харти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Фейха
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
Ф. Мартинш
89'
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
С. Аль-Хамсл
89'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
Л. Лопес
88'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
85'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Аль-Харти
82'
80'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
М. Аль-Бакави
80'
Замена
О. Аль-Халаф
️️️️
Г. Цимирот
55'
Желтая карточка
С. Аль-Хайбари
54'
Желтая карточка
М. Аль-Бакави
42'
Желтая карточка
М. Аль-Кайди
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Нарей
32'
31'
Желтая карточка
М. Аль-Рашиди
Желтая карточка
Л. Лопес
25'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Ву-Ен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Иво Родригес
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
5
Ву-Ен
77
Саид
10
Мартинш
7
Нарей
10
Шериф
7
Родригес
3-2-2-2-1
88
Стойкович
33
Аль-Шуваиш
98
Аль-Кайди
4
Аль-Хайбари
22
Аль-Бакави
2
Аль-Рашиди
59
Цимирот
6
Зидан
27
Мандаш
7
Оникуру
10
Сакала
39
Аль-Хамсл
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
39
Аль-Хамсл
17
Лопес
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
17
Лопес
10
Мартинш
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
10
Мартинш
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
59
Цимирот
88
Аль-Халаф
88
Аль-Халаф
59
Цимирот
22
Аль-Бакави
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
22
Аль-Бакави
Остались в запасе
Халидж
Аль-Фейха
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Халидж - Аль-Фейха
1
4
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
4
Количество передач
615
374
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi,
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