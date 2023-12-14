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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Ахли
Аль-Фейха - Аль-Ахли: обзор матча 14 декабря 2023
Аль-Фейха
14.12.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Ахли
11'
Ф. Аль-Бурайкан
17'
А. Маджраши
30'
Ф. Аль-Бурайкан
43'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Ахли
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
А. Аль-Сафари
90'
+1
Замена
А. Аль-Анази
️️️️
С. Зидан
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Сакала
87'
85'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
75'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Марез
Желтая карточка
А. Аль-Сафари
65'
64'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
Замена
Ю. Хакави
️️️️
Конан
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Марез
30'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
А. Сен-Максимен
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Маджраши
Пас отдал
А. Сен-Максимен
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
А. Сен-Максимен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
(К)
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-2-3-1
88
Стойкович
33
Конан
98
Аль-Кайди
33
Аль-Шуваиш
22
Аль-Бакави
59
Цимирот
6
Зидан
7
Оникуру
18
Аль-Сафари
27
Мандаш
10
Сакала
3-1-3-1-2
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
31
Яслам
46
Хамед
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
33
Конан
12
Хакави
12
Хакави
33
Конан
18
Аль-Сафари
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
18
Аль-Сафари
6
Зидан
70
Аль-Анази
70
Аль-Анази
6
Зидан
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
9
Фирмино
9
Фирмино
9
Аль-Бурайкан
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Ахли
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
4
Сами Аль-Хайбари
ЦЗ
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
75
Халед Аль-Рамма
ПАЗ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Ахли
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
5
8
Офсайды
4
0
Количество передач
172
248
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Герреро
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