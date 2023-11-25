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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Фейха
Аль-Фат - Аль-Фейха: обзор матча 25 ноября 2023
Аль-Фат
25.11.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Фейха
39'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Фейха
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Хакави
90'
Замена
Ю. Хакави
️️️️
О. Аль-Халаф
90'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
Г. Цимирот
88'
Желтая карточка
В. Стойкович
Замена
М. Аль-Саид
️️️️
К. Тельо
81'
78'
Замена
А. Аль-Сафари
️️️️
С. Зидан
Замена
Джанини
️️️️
А. Аль-Могрен
71'
Замена
С. Аль-Наджди
️️️️
Т. Бухумаид
61'
61'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
С. Мандаш
Желтая карточка
С. Баатия
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Г. Цимирот
Желтая карточка
С. Бендебка
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
11
Мурад Батна
(К)
ПВ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Фейха
88
Владимир Стойкович
ВР
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
(К)
ЦЗ
22
Мохаммед Аль-Бакави
ПЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
88
Осама Аль-Халаф
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
6
Сауд Зидан
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
21
Джанини
ЦФ
Аль-Фейха
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ЦЗ
12
Юсеф Хакави
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Ринне
25
Бухумаид
5
Аль-Харби
64
Денайе
6
Аль-Хассан
8
Мухтар
28
Бендебка
15
Баатия
37
Тельо
11
Батна
14
Аль-Могрен
3-2-2-2-1
88
Стойкович
22
Аль-Бакави
98
Аль-Кайди
33
Аль-Шуваиш
88
Аль-Халаф
2
Аль-Рашиди
59
Цимирот
6
Зидан
27
Мандаш
7
Оникуру
9
Нвакаеме
25
Бухумаид
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
25
Бухумаид
37
Тельо
2
Аль-Саид
2
Аль-Саид
37
Тельо
14
Аль-Могрен
21
Джанини
21
Джанини
14
Аль-Могрен
88
Аль-Халаф
12
Хакави
12
Хакави
88
Аль-Халаф
59
Цимирот
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
59
Цимирот
6
Зидан
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
6
Зидан
27
Мандаш
10
Сакала
10
Сакала
27
Мандаш
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Фейха
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
75
Халед Аль-Рамма
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
49
Али Аль-Жубая
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Вук Рашович
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Фейха
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Fareeh Al Jaloud, Saudi Arabia
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