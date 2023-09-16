Райан Аль-Муса - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Аль-Муса
|Команда
|Аль-Хазм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мекка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Аль-Муса
|Команда
|Аль-Хазм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мекка
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1994 (29 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Хазм
|6
|0
|0
|1
|0
|Дамак
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2023
|1' -13'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:4
|Аль-Ахли (Джидда)
|14.12.2023
|1' -90'
|Абха (Абха)
|1:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|07.12.2023
|1' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|2:0
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|88'
|30.11.2023
|87' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|0:0
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|25.11.2023
|72' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|0:9
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Охдуд (Наджран)
|2:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:2
|Аль-Вахда (Мекка)
|05.10.2023
|Был в запасе
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|4:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|21.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
|4:1
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|16.09.2023
|89' -90'
|Аль-Хазм (Аль-Расс)
|1:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|02.09.2023
|90' -90'
|Аль-Иттифак (Даммам)
|3:1
|Дамак (Хамис-Мушайт)