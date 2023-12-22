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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Аль-Хазм - Аль-Ахли: обзор матча 22 декабря 2023
Аль-Хазм
22.12.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Аль-Ахли
45+1'
Р. Марез
58'
Г. Вейга
81'
Ф. Аль-Бурайкан
90+1'
М. Демирал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Ахли
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
М. Демирал
88'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Марез
87'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
А. Сен-Максимен
81'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Аль-Бурайкан
Пас отдал
М. Демирал
79'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Г. Вейга
Замена
Вина
️️️️
М. Абусабаан
71'
Замена
Х. Аль-Абси
️️️️
Ф. Селемани
71'
66'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
58'
ГОЛ! 0:2!
Г. Вейга
Пас отдал
А. Сен-Максимен
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Ф. Аль-Бурайкан
Желтая карточка
М. Бадамоси
22'
Замена
М. Абусабаан
️️️️
Р. Аль-Муса
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
95
Райан Аль-Муса
ОП
21
Бен Траоре
ОП
20
Тозе
(К)
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ОП
29
Вина
АП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-3-2-1
16
Дамен
4
Рикардо
2
Виана
7
Селемани
2
Аль-Бакр
50
Кашиш
95
Аль-Муса
21
Траоре
20
Тозе
17
Аль-Тани
19
Бадамоси
3-1-3-1-2
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
31
Яслам
46
Хамед
29
Аль-Маджхад
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
9
Аль-Бурайкан
10
Сен-Максимен
95
Аль-Муса
88
Абусабаан
88
Абусабаан
95
Аль-Муса
Абусабаан
29
Вина
29
Вина
Абусабаан
7
Селемани
14
Аль-Абси
14
Аль-Абси
7
Селемани
10
Сен-Максимен
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Сен-Максимен
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
10
Вейга
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Вейга
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Ахли
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Ахли
1
1
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
4
12
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
12
Нарушения
17
16
Офсайды
2
0
Количество передач
291
436
Сейвы
8
4
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Ахли
2 : 1
26.10.2026
Аль-Гарафа
Информация о матче
Главный судья:
Juan Gabriel Benitez, Paraguay
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