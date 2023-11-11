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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Хазм
Аль-Охдуд - Аль-Хазм: обзор матча 11 ноября 2023
Аль-Охдуд
11.11.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Хазм
20'
Л. Тавамба
90+3'
Л. Тавамба
90+7'
Тозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Хазм
Желтая карточка
С. Аль-Рубаи
90'
+11
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Тозе
Пас отдал
Ф. Селемани
Замена
H. Al-Habib
️️️️
Ф. Тэнасе
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
Л. Тавамба
Пас отдал
Ф. Тэнасе
90'
+3
Замена
M. Al Shaikh
️️️️
С. Годвин
90'
84'
Замена
Б. Юсеф Аль-Саяли
️️️️
М. Абусабаан
Замена
Э. Аль-Муваллад
️️️️
Х. Себастьян Педроса
81'
78'
Желтая карточка
Т. Аль-Абси
69'
Желтая карточка
Ф. Селемани
68'
Замена
П. Рикардо
️️️️
Б. Траоре
Красная карточка
Х. Аль-Мансур
63'
45'
+4
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
Х. Себастьян Педроса
45'
+2
Желтая карточка
Х. Аль-Мансур
25'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тавамба
Пас отдал
Х. Аль-Мансур
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
(К)
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Флорин Тэнасе
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
34
Абдурахман Аль-Дахиль
(К)
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
21
Бен Траоре
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
20
Тозе
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Охдуд
23
Abdulaziz Rahma
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
3-2-1-3-1
28
Витор
33
Буркэ
4
Кверквелия
4
Аль-Рубаи
8
20
Аль-Мансур
16
Педроса
77
Годвин
17
Тэнасе
10
Кольядо
9
Тавамба
3-3-1-2-1
23
Заед
50
Кашиш
3
Аль-Абси
99
Аль-Мемаид
34
Аль-Дахиль
21
Траоре
7
Селемани
88
Абусабаан
17
Аль-Тани
20
Тозе
19
Бадамоси
16
Педроса
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
16
Педроса
77
Годвин
13
13
77
Годвин
17
Тэнасе
77
77
17
Тэнасе
21
Траоре
4
Рикардо
4
Рикардо
21
Траоре
88
Абусабаан
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
88
Абусабаан
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хазм
23
Abdulaziz Rahma
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хазм
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Информация о матче
Главный судья:
Matt Conger, New Zealand
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