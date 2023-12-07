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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хазм - Аль-Фат
Аль-Хазм - Аль-Фат: обзор матча 07 декабря 2023
Аль-Хазм
07.12.2023, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Фат
5'
Б. Виана
14'
Тозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хазм - Аль-Фат
Желтая карточка
Тозе
90'
+7
Замена
Б. Юсеф Аль-Саяли
️️️️
М. Аль-Тани
90'
+5
Желтая карточка
Я. Аль-Бакр
90'
Желтая карточка
Р. Аль-Муса
88'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Вина
75'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
Ф. Селемани
74'
49'
Желтая карточка
М. Саадан
46'
Замена
А. Аль-Зубайди
️️️️
С. Баатия
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Тозе
14'
ГОЛ! 1:0!
Б. Виана
Пас отдал
Ф. Селемани
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
95
Райан Аль-Муса
ОП
29
Вина
АП
20
Тозе
(К)
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Фат
35
Якоб Ринне
ВР
25
Тавфик Бухумаид
ЛЗ
5
Фахад Аль-Харби
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
8
Али Мухтар
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Аль-Фат
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
2
Али Аль-Зубайди
ПЗ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
3-4-3
16
Дамен
4
Рикардо
2
Виана
99
Аль-Мемаид
50
Кашиш
7
Селемани
95
Аль-Муса
2
Аль-Бакр
29
Вина
20
Тозе
17
Аль-Тани
3-4-1-1-1
35
Ринне
5
Аль-Харби
17
Саадан
25
Бухумаид
14
Аль-Фухаид Салах
8
Мухтар
28
Бендебка
6
Аль-Хассан
15
Баатия
10
Зелараян
14
Аль-Могрен
17
Аль-Тани
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
17
Аль-Тани
29
Вина
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
29
Вина
7
Селемани
19
Бадамоси
19
Бадамоси
7
Селемани
15
Баатия
2
Аль-Зубайди
2
Аль-Зубайди
15
Баатия
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Фат
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
24
Абдулла Хаиф Аль-Шаммари
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
18
Аззам Аль-Салман
ЦФ
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
83
Салем Аль-Наджди
ЦП
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
15
Hassan Al-Mohammed
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Хазм - Аль-Фат
3
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
4
Количество передач
232
223
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
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