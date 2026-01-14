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Химнасия
Игнасио Мирамон
Трансферы
€ 1,20 млн
Игнасио Мирамон - трансферы
Химнасия
12 июня 2003 (23), Боливар
#5 | Полузащитник
173 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
14.01.26 / 31.12.26
Лилль
Химнасия
Аренда
14.08.24 / 31.12.25
Лилль
Бока Хуниорс
Аренда
10.08.23 / 30.06.28
Химнасия
Лилль
4 млн €
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