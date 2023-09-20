Игнасио Мирамон - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Мирамон
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Боливар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Игнасио
|Фамилия
|Мирамон
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Боливар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|ПСЖ
|3:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 21 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Лилль
|4:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 20 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Монпелье
|0:0
|Лилль
|Франция. Лига 1, 19 тур
|21.01.2024
|Был в запасе
|Расинг
|0:1
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/16 финала
|14.01.2024
|Был в запасе
|Лилль
|3:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|09.11.2023
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Слован (Братислава)
|05.10.2023
|65' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|90'
|20.09.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Олимпия (Любляна)
|31.08.2023
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.08.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Риека (Риека)