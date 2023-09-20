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    Игнасио Мирамон - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Игнасио
    Фамилия Мирамон
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Родной город Боливар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 2003 (20 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе ПСЖ 3:1 Лилль Франция. Лига 1, 21 тур
    04.02.2024 Был в запасе Лилль 4:0 Клермон Франция. Лига 1, 20 тур
    28.01.2024 Был в запасе Монпелье 0:0 Лилль Франция. Лига 1, 19 тур
    21.01.2024 Был в запасе Расинг 0:1 Лилль Франция. Кубок, 1/16 финала
    14.01.2024 Был в запасе Лилль 3:0 Лорьян Франция. Лига 1, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.12.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 КИ Клаксвик (Клаксвик)
    09.11.2023 Был в запасе Слован (Братислава) 1:1 Лилль (Лилль)
    26.10.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Слован (Братислава)
    05.10.2023 65' -90' КИ Клаксвик (Клаксвик) 0:0 Лилль (Лилль)
    90'
    20.09.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:0 Олимпия (Любляна)
    31.08.2023 Был в запасе Риека (Риека) 1:1 Лилль (Лилль)
    24.08.2023 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Риека (Риека)
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