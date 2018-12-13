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Вилльям Квист
Статистика
Вилльям Квист - статистика
Завершил карьеру
24 февраля 1985 (41), Рёнде
#6 | Полузащитник
184 см | 80 кг
Дания
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Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Чемпионат мира 2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
13.12.2018
Бордо
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Зенит
1 : 0
29.11.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Славия
0 : 0
08.11.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Копенгаген
0 : 1
25.10.2018
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Бордо
1 : 2
04.10.2018
Копенгаген
1' - 58'
39'
Лига Европы, 1 тур
Копенгаген
1 : 1
20.09.2018
Зенит
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Копенгаген
0 : 0
30.08.2018
Аталанта
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
23.08.2018
Копенгаген
Был в запасе
83'
Лига Европы, 3 раунд
Копенгаген
2 : 1
16.08.2018
ЦСКА София
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 2
09.08.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Копенгаген
5 : 0
02.08.2018
Стьярнан
1' - 90'
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