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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Копенгаген
Бордо - Копенгаген: обзор матча 04 октября 2018
Бордо
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Копенгаген
84'
Ю. Санкаре
42'
П. Сотириу
90+2'
Р. Сков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Копенгаген
90'
+3
Вторая желтая
Зека
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Сков
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
86'
Замена
Д. Вавро
️️️️
С. Папаяннопулос
ГОЛ! 1:1!
Ю. Санкаре
Пас отдал
А. Корнелиус
84'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Л. Лерагер
78'
70'
Желтая карточка
Зека
70'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Н. Томсен
Желтая карточка
Пабло
65'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Ф. Камано
63'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Бриан
62'
58'
Замена
Р. Сков
️️️️
В. Квист
52'
Желтая карточка
П. Сотириу
45'
+3
Желтая карточка
С. Папаяннопулос
42'
ГОЛ! 0:1!
П. Сотириу
Пас отдал
Я. Грегуш
39'
Желтая карточка
В. Квист
Желтая карточка
Ю. Санкаре
18'
Желтая карточка
Д. Бриан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Зека
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
24
Роберт Сков
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
4-1-2-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
23
Кунде
14
Паленсия
94
Отавио
21
Лерагер
13
Санкаре
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
4-4-2
1
Андерсен
2
Анкерсен
20
Бойлесен
6
Бьелланд
4
Папаяннопулос
6
Зека
6
Квист
6
Томсен
21
Грегуш
14
Н'Дойе
79
Сотириу
21
Лерагер
14
Чуамени
14
Чуамени
21
Лерагер
40
Камано
14
Карамо
14
Карамо
40
Камано
7
Бриан
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Бриан
6
Квист
24
Сков
24
Сков
6
Квист
4
Папаяннопулос
3
Вавро
3
Вавро
4
Папаяннопулос
6
Томсен
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
6
Томсен
Остались в запасе
Бордо
Копенгаген
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Бордо - Копенгаген
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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