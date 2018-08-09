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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА София - Копенгаген
ЦСКА София - Копенгаген: обзор матча 09 августа 2018
ЦСКА София
09.08.2018, четверг, 20:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Копенгаген
74'
К. Кодро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА София - Копенгаген
Желтая карточка
Ж. Бикел
90'
+2
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Кодро
Желтая карточка
Р. Пинту
73'
Красная карточка
Б. Чорбаджийски
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Витаутас Черняускас
ВР
3
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
12
Жаниу Бикел
ЦП
6
Рубен Пинту
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
ЦСКА София
6
Валентин Антов
ЦЗ
7
Жоржиньо
ПВ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
1-2-1
1
Черняускас
3
Чорбаджийски
12
Бикел
6
Пинту
77
Десподов
3-2-3
66
Йоронен
2
Анкерсен
6
Бьелланд
20
Бойлесен
6
Томсен
6
Зека
19
Кодро
14
Н'Дойе
7
Фишер
Остались в запасе
ЦСКА София
Копенгаген
7
Жоржиньо
ПВ
6
Валентин Антов
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
6
Валентин Антов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча ЦСКА София - Копенгаген
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА София
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- : -
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2 : 1
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ЦСКА София
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ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
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Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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