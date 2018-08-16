Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - ЦСКА София
Копенгаген - ЦСКА София: обзор матча 16 августа 2018
Копенгаген
16.08.2018, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
ЦСКА София
23'
Д. Н'Дойе
64'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - ЦСКА София
71'
Желтая карточка
К. Малинов
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
В. Фишер
64'
Желтая карточка
Я. Грегуш
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Н. Томсен
23'
Начало матча
Статистика матча Копенгаген - ЦСКА София
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
ЦСКА София
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+