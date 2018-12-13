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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Бордо
Копенгаген - Бордо: обзор матча 13 декабря 2018
Копенгаген
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
74'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Бордо
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Я. Карамо
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
29'
25'
Желтая карточка
Д. Бриан
Желтая карточка
Р. Сков
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
4-2-1-3
1
Андерсен
3
Вавро
2
Анкерсен
6
Бьелланд
20
Бойлесен
6
Зека
6
Томсен
24
Сков
14
Н'Дойе
8
Фалк-Йенсен
79
Сотириу
4-1-2-3
56
Костиль
20
Сабали
23
Пабло
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
21
Лерагер
18
Плашил
14
Корнелиус
12
де Превилль
7
Бриан
Остались в запасе
Копенгаген
Бордо
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
90
Самуэль Калу
ПВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Копенгаген - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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