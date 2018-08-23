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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Копенгаген
Аталанта - Копенгаген: обзор матча 23 августа 2018
Аталанта
23.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Копенгаген
83'
Желтая карточка
В. Квист
Желтая карточка
Р. Госенс
58'
54'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
51'
Желтая карточка
П. Анкерсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
3-3-1-1-1
95
Голлини
23
Манчини
5
Масиелло
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
3-2-3
66
Йоронен
2
Анкерсен
6
Бьелланд
20
Бойлесен
6
Томсен
6
Зека
7
Фишер
14
Н'Дойе
79
Сотириу
Остались в запасе
Аталанта
Копенгаген
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Аталанта - Копенгаген
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
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