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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Аталанта
Копенгаген - Аталанта: обзор матча 30 августа 2018
Копенгаген
30.08.2018, четверг, 19:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Аталанта
84'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
Желтая карточка
П. Анкерсен
83'
Желтая карточка
Н. Томсен
70'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Зека
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-2
66
Йоронен
20
Бойлесен
6
Бьелланд
2
Анкерсен
6
Томсен
6
Зека
7
Фишер
14
Н'Дойе
3-3-1-1-2
95
Голлини
2
Толой
5
Масиелло
19
Паломино
21
Кастань
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
Остались в запасе
Копенгаген
Аталанта
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Копенгаген - Аталанта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
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