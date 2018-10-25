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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Славия
Копенгаген - Славия: обзор матча 25 октября 2018
Копенгаген
25.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Славия
46'
Я. Матушек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Славия
64'
Желтая карточка
И. Траоре
55'
Желтая карточка
В. Цоуфал
46'
ГОЛ! 0:1!
Я. Матушек
Пас отдал
В. Цоуфал
39'
Желтая карточка
Я. Боржил
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
23'
Желтая карточка
П. Сотириу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-1-1-4
1
Андерсен
19
Бенгтссон
2
Анкерсен
4
Папаяннопулос
6
Бьелланд
21
Грегуш
24
Сков
79
Сотириу
8
Фалк-Йенсен
14
Н'Дойе
7
Фишер
4-1-5
1
Колар
34
Цоуфал
32
Нгаду-Нгаджуй
15
Кудела
26
Боржил
28
Соучек
17
Жмрхаль
25
Гушбауэр
17
Стох
10
Матушек
12
Траоре
Остались в запасе
Копенгаген
Славия
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Остались в запасе
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Копенгаген - Славия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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