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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Копенгаген
Славия - Копенгаген: обзор матча 08 ноября 2018
Славия
08.11.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
0 : 0
Завершен
Копенгаген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Копенгаген
84'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
Я. Боржил
55'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
6
Зека
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Копенгаген
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
4-1-3-2
1
Колар
26
Боржил
15
Дели
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Фрыдрых
28
Соучек
12
Траоре
17
Стох
17
Жмрхаль
49
Сикора
99
Олаинка
4-2-1-3
1
Андерсен
20
Бойлесен
6
Бьелланд
2
Анкерсен
3
Вавро
6
Зека
21
Грегуш
24
Сков
14
Н'Дойе
79
Сотириу
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Славия
Копенгаген
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Остались в запасе
66
Йессе Йоронен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Славия - Копенгаген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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