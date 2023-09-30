Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Заи Сидибе - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Заи
    Фамилия Сидибе
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 2002 (21 год)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    26.11.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 3:2 Неман (Гродно)
    12.11.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 0:7 БАТЭ (Борисов)
    02.11.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    29.10.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:3 Слуцк (Слуцк)
    25.10.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:2 Минск (Минск)
    21.10.2023 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    07.10.2023 77' -90' БАТЭ (Борисов) 1:2 Ислочь (Минский район)
    03.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 БАТЭ (Борисов)
    30.09.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+