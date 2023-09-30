Заи Сидибе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Заи
|Фамилия
|Сидибе
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Имя
|Заи
|Фамилия
|Сидибе
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|26.11.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Неман (Гродно)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:7
|БАТЭ (Борисов)
|02.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|29.10.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:3
|Слуцк (Слуцк)
|25.10.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Минск (Минск)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|07.10.2023
|77' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|03.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|30.09.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)