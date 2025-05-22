Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Паскаль Шурпф - статистика

Завершил карьеру
15 июля 1989 (37)
#11 | Полузащитник
186 см | 78 кг
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
29
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
2 : 0
22.05.2025
Санкт-Галлен
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 1
17.05.2025
Грассхоппер
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
3 : 0
10.05.2025
Грассхоппер
1' - 38'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
2 : 0
03.05.2025
Грассхоппер
1' - 72'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.04.2025
Винтертур
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Ивердон
1 : 2
12.04.2025
Грассхоппер
65' - 90'
78'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
06.04.2025
Люцерн
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Базель
2 : 1
03.04.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
1 : 2
30.03.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2025
Сьон
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
08.03.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 0
02.03.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.02.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
1 : 2
16.02.2025
Серветт
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лугано
1 : 1
08.02.2025
Грассхоппер
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
04.02.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Серветт
1 : 1
01.02.2025
Грассхоппер
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
0 : 0
25.01.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
18.01.2025
Грассхоппер
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Базель
0 : 1
14.12.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.12.2024
Ивердон
1' - 69'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
1 : 1
30.11.2024
Грассхоппер
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 2
10.11.2024
Санкт-Галлен
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 0
03.11.2024
Грассхоппер
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.10.2024
Лугано
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
26.10.2024
Грассхоппер
64' - 90'
72'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
1 : 2
19.10.2024
Цюрих
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
0 : 3
03.08.2024
Базель
1' - 60'
22'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Грассхоппер
2 : 2
27.07.2024
Люцерн
1' - 72'
70'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 1
20.07.2024
Грассхоппер
1' - 62'
Главные новости
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
1
41-летний Роналду попал в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций
14:42
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
2
Назван состав сборной Испании на первые матчи после победы на ЧМ-2026
14:10
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+