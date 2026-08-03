Литвинов раскрыл, что ему сказал судья по эпизоду с падением в штрафной «Ахмата»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил решение судей не назначить пенальти в ворота хозяев в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

На 65-й минуте при счете 1:1 защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника.

Россиянин упал на газон. Главный арбитр игры Антон Фролов не зафиксировал нарушение. ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Честно, был пенальти?

– Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он [судья] говорит: «Наверное, сам снял». Это обсуждать все долго, главное – выиграли.