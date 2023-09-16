Romaric Etonde - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Romaric Etonde
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Romaric Etonde
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.12.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|03.12.2023
|88' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2023
|86' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.09.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|24.09.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Моленбек (Моленбек)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)