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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Серкль Брюгге
Андерлехт - Серкль Брюгге: обзор матча 27 декабря 2023
Андерлехт
27.12.2023, среда, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
10'
А. Дрейер
52'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Серкль Брюгге
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
89'
70'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
С. Мянго
Замена
️️️️
Т. Делэни
65'
56'
Желтая карточка
С. Мянго
Желтая карточка
Т. Делэни
53'
ГОЛ! 2:0!
Л. Васкес
Пас отдал
Я. Версхарен
52'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Ритс
46'
Замена
Т. Азар
️️️️
К. Дольберг
45'
+1
Замена
Л. Патрис
️️️️
К. Сарделла
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Л. Аугустинссон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
6
Дебаст
54
Сарделла
27
Делэни
23
Ритс
16
Версхарен
6
Леони
10
Дрейер
9
Дольберг
29
Стройкенс
3-1-3-3-1
13
Мянго
2
Даланд
20
Назинью
28
ван дер Брюгген
5
Уткус
80
Лемарешаль
27
Минда
34
Гбоу
24
Сомерс
11
Олаигбе
17
54
Сарделла
27
Патрис
27
Патрис
54
Сарделла
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
9
Дольберг
9
Азар
9
Азар
9
Дольберг
23
Ритс
32
Васкес
32
Васкес
23
Ритс
13
Мянго
22
Лопеш
22
Лопеш
13
Мянго
Остались в запасе
Андерлехт
Серкль Брюгге
1
Максим Дюпе
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
32
Romaric Etonde
ЦФ
68
Rayan El Bahri
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Андерлехт - Серкль Брюгге
1
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
12
Нарушения
9
13
Офсайды
3
4
Количество передач
397
390
Сейвы
7
2
Точность передач %
65
66
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.03
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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