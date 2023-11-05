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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Андерлехт
Серкль Брюгге - Андерлехт: обзор матча 05 ноября 2023
Серкль Брюгге
05.11.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Андерлехт
37'
К. Дольберг
40'
А. Дрейер
59'
М. Стройкенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Андерлехт
Замена
R. Etonde
️️️️
N. De Wilde
86'
86'
Замена
А. Флипс
️️️️
Т. Азар
86'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Я. Вертонген
86'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
Замена
С. Мянго
️️️️
Б. Попович
79'
79'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Стройкенс
70'
Замена
️️️️
Т. Делэни
Желтая карточка
А. Минда
69'
Желтая карточка
Б. Попович
62'
59'
ГОЛ! 0:3!
М. Стройкенс
Пас отдал
А. Дрейер
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Дрейер
Пас отдал
К. Дольберг
37'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
35'
Желтая карточка
М. Ритс
25'
Желтая карточка
З. Дебаст
15'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
5
Эдгарас Уткус
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
27
Алан Минда
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
81
Dré Callens
ЦФ
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
4-3-2-2
20
Назинью
2
Даланд
5
Попович
41
Сике
80
Лемарешаль
27
5
Уткус
11
Олаигбе
34
Гбоу
17
9
Данке
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
54
Сарделла
14
Вертонген
6
Дебаст
6
Аугустинссон
27
Делэни
23
Ритс
10
Дрейер
9
Азар
29
Стройкенс
9
Дольберг
5
Попович
13
Мянго
13
Мянго
5
Попович
27
32
32
27
14
Вертонген
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
14
Вертонген
29
Стройкенс
9
Амузу
9
Амузу
29
Стройкенс
9
Азар
70
Флипс
70
Флипс
9
Азар
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Андерлехт
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Алан Минда
ЦП
81
Dré Callens
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Максим Дюпе
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
27
Алан Минда
ЦП
81
Dré Callens
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Серкль Брюгге - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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