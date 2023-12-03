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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Юнион СЖ - Серкль Брюгге: обзор матча 03 декабря 2023
Юнион СЖ
03.12.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
27'
М. Амура
31'
Г. Нильссон
33'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
90'
+3
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
90'
+1
Замена
Н. Садики
️️️️
К. Пуэртас
90'
+1
88'
Замена
R. Etonde
️️️️
N. De Wilde
79'
Желтая карточка
N. De Wilde
76'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Ф. Назинью
Замена
Д. Эккерт
️️️️
М. Амура
73'
Замена
Л. Амани
️️️️
М. Расмуссен
73'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
65'
64'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Минда
63'
Замена
С. Мянго
️️️️
Б. Попович
49'
Желтая карточка
Т. Сомерс
48'
Желтая карточка
К. Данке
33'
ГОЛ! 2:1!
К. Данке
Пас отдал
А. Минда
ГОЛ! 2:0!
Г. Нильссон
Пас отдал
Л. Лапуссен
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Амура
Пас отдал
Ш. Ванхутте
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
34
Ванхутте
21
Пуэртас
20
Расмуссен
94
Лапуссен
9
Нильссон
9
Амура
4-4-1-2
41
Сике
2
Даланд
5
Попович
20
Назинью
27
80
Лемарешаль
27
Минда
5
Уткус
24
Сомерс
9
Данке
17
21
Пуэртас
27
Садики
27
Садики
21
Пуэртас
20
Расмуссен
10
Амани
10
Амани
20
Расмуссен
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
9
Амура
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Амура
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
5
Попович
13
Мянго
13
Мянго
5
Попович
20
Назинью
11
Олаигбе
11
Олаигбе
20
Назинью
27
Минда
34
Гбоу
34
Гбоу
27
Минда
27
32
32
27
Остались в запасе
Юнион СЖ
Серкль Брюгге
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Юнион СЖ - Серкль Брюгге
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Stade Joseph Marien, Saint-Gilles
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