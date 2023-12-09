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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Антверпен
Серкль Брюгге - Антверпен: обзор матча 09 декабря 2023
Серкль Брюгге
09.12.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Антверпен
70'
К. Данке
20'
Ю. Эккеленкамп
57'
Ч. Эджуке
90+7'
Д. Иленихена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Антверпен
90'
+8
Желтая карточка
Д. Иленихена
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Д. Иленихена
Пас отдал
А. Юсуф
90'
+2
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Ч. Эджуке
Желтая карточка
Т. Сомерс
86'
81'
Замена
А. Юсуф
️️️️
А. Вермерен
77'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
В. Янссен
77'
Замена
К. Корбани
️️️️
Р. Де Лат
76'
Замена
А. Муджа
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Желтая карточка
К. Равик
75'
Замена
К. Равик
️️️️
А. Минда
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Данке
Пас отдал
Т. Сомерс
70'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Ф. Назинью
63'
57'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Эджуке
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
Желтая карточка
Й. Даланд
45'
+4
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
М. Баликвиша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
20
Кобе Корбани
ПАЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
7
Арбнор Муджа
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
3-2-3-1-2
20
Назинью
5
Попович
2
Даланд
13
Мянго
41
Сике
5
Уткус
27
27
Минда
24
Сомерс
9
Данке
17
4-2-1-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
2
Де Лат
5
Вейндал
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
21
Эджуке
7
Баликвиша
14
Янссен
27
Минда
5
Равик
5
Равик
27
Минда
20
Назинью
11
Олаигбе
11
Олаигбе
20
Назинью
2
Де Лат
20
Корбани
20
Корбани
2
Де Лат
48
Вермерен
80
Юсуф
80
Юсуф
48
Вермерен
21
Эджуке
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
21
Эджуке
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Муджа
32
Эккеленкамп
14
Янссен
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Янссен
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Антверпен
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Сенне Ламменс
ВР
9
Джирано Керк
ПВ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
20
Jordan Varela
ЦЗ
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
9
Джирано Керк
ПВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Серкль Брюгге - Антверпен
3
1
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
3
Офсайды
1
2
Количество передач
132
287
Сейвы
5
0
Точность передач %
55
77
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.22
1.05
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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