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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Юнион СЖ
Серкль Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 24 сентября 2023
Серкль Брюгге
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Юнион СЖ
16'
М. Амура
53'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Юнион СЖ
89'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Расмуссен
89'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
Вторая желтая
С. Мянго
83'
78'
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Амура
Замена
Ф. Назинью
️️️️
Й. Даланд
76'
70'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
65'
Желтая карточка
Ф. Лейсен
Замена
Я. Гбоу
️️️️
А. Минда
62'
Желтая карточка
С. Мянго
57'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Амура
Пас отдал
Л. Амани
30'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
29'
Желтая карточка
Л. Амани
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Амура
Пас отдал
Л. Амани
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
5
Эдгарас Уткус
ЦП
27
Алан Минда
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
32
Romaric Etonde
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
4-4-1-2
5
Равик
2
Даланд
20
41
Сике
5
Уткус
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
27
Минда
24
Сомерс
17
9
Данке
4-1-2-1-2
49
Морис
16
Лейсен
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
34
Ванхутте
20
Расмуссен
10
Амани
17
Терхо
9
Амура
9
Нильссон
2
Даланд
20
Назинью
20
Назинью
2
Даланд
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
27
Минда
34
Гбоу
34
Гбоу
27
Минда
9
Амура
27
Садики
27
Садики
9
Амура
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
20
Расмуссен
7
7
20
Расмуссен
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
Главный тренер
Давид Юбер
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
32
Romaric Etonde
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Давид Юбер
Статистика матча Серкль Брюгге - Юнион СЖ
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
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