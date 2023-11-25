Matteo Battistini - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Matteo Battistini
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Matteo Battistini
|Команда
|Лекко
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лекко
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2024
|73' -90'
|Феральписало (Сало)
|4:1
|Лекко (Лекко)
|20.01.2024
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:3
|Пиза (Пиза)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Катанцаро (Катанцаро)
|5:3
|Лекко (Лекко)
|26.12.2023
|1' -77'
|Лекко (Лекко)
|2:1
|Зюйдтироль (Брессаноне)
|45'
|23.12.2023
|83' -90'
|Венеция (Венеция)
|2:2
|Лекко (Лекко)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|2:3
|Тернана (Терни)
|09.12.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Лекко (Лекко)
|03.12.2023
|Был в запасе
|Лекко (Лекко)
|1:0
|Бари (Бари)
|28.11.2023
|Был в запасе
|Комо (Комо)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|25.11.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|1:0
|Лекко (Лекко)
|12.11.2023
|78' -90'
|Лекко (Лекко)
|3:2
|Парма (Парма)
|08.11.2023
|68' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|05.11.2023
|90' -90'
|Реджана 1919 (Реджо-ди-Эмилия)
|1:1
|Лекко (Лекко)
|29.10.2023
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|24.10.2023
|66' -90'
|Пиза (Пиза)
|1:2
|Лекко (Лекко)
|07.10.2023
|1' -90'
|Козенца (Козенца)
|3:0
|Лекко (Лекко)
|01.10.2023
|1' -90'
|Циттаделла (Циттаделла)
|2:1
|Лекко (Лекко)
|26.09.2023
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|1:2
|Феральписало (Сало)
|23.09.2023
|1' -90'
|Модена (Модена)
|0:0
|Лекко (Лекко)
|16.09.2023
|1' -90'
|Лекко (Лекко)
|0:2
|Брешиа (Брешиа)
|17'