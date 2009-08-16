Мосес Ламиди - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Мосес
|Фамилия
|Ламиди
|Команда
|Рот-Вайсс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Мосес
|Фамилия
|Ламиди
|Команда
|Рот-Вайсс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1988 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2010
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|16.01.2010
|1' -63'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Бохум (Бохум)
|19.12.2009
|79' -90'
|Байер (Леверкузен)
|3:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:3
|Ганновер-96 (Ганновер)
|21.11.2009
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.11.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|18.10.2009
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|27.09.2009
|79' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|3:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|16.08.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Герта (Берлин)
|09.08.2009
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|3:3
|Боруссия (Менхенгладбах)