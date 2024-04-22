Jonathan Dubasin - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Jonathan Dubasin
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Jonathan Dubasin
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.06.2024
|35' - 90'
|Реал Ов
|1:0
|Эспаньол
|Испания. Сегунда
|12.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар
|0:2
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 1/2 финала, ответный матч
|08.06.2024
|64' - 90'
|Реал Ов
|0:0
|Эйбар
|Испания. Сегунда, 1/2 финала, первый матч
|89'
|02.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар
|4:3
|Реал Ов
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Реал Ов
|2:0
|ФК Андорра
|Испания. Сегунда, 41 тур
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Ов
|14
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2024
|35' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|12.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|08.06.2024
|64' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|89'
|02.06.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|4:3
|Реал Ов (Овьедо)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|89'
|20.05.2024
|65' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Реал Ов (Овьедо)
|12.05.2024
|62' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:2
|Реал Ов (Овьедо)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|0:1
|Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
|22.04.2024
|78' -90'
|Картахена (Картахена)
|2:0
|Реал Ов (Овьедо)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|2:1
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|23.03.2024
|81' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|16.03.2024
|1' -58'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|43'
|09.03.2024
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|1:1
|Реал Ов (Овьедо)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Реал Ов (Овьедо)
|3:2
|Леванте (Валенсия)
|23.02.2024
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:0
|Реал Ов (Овьедо)
|17.02.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|5:0
|Бургос (Бургос)
|35'
|10.02.2024
|1' -59'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Реал Ов (Овьедо)
|12'
|04.02.2024
|1' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Эльденсе (Эльда)
|27.01.2024
|1' -84'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|20.01.2024
|1' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|1:3
|Реал Ов (Овьедо)
|13.01.2024
|1' -71'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)