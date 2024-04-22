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    Jonathan Dubasin - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Jonathan Dubasin
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.06.2024 35' - 90' Реал Ов 1:0 Эспаньол Испания. Сегунда
    12.06.2024 Был в запасе Эйбар 0:2 Реал Ов Испания. Сегунда, 1/2 финала, ответный матч
    08.06.2024 64' - 90' Реал Ов 0:0 Эйбар Испания. Сегунда, 1/2 финала, первый матч
    89'
    02.06.2024 Был в запасе Эйбар 4:3 Реал Ов Испания. Сегунда, 42 тур
    26.05.2024 Был в запасе Реал Ов 2:0 ФК Андорра Испания. Сегунда, 41 тур
    89'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Ов 14 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.06.2024 35' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    12.06.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:2 Реал Ов (Овьедо)
    08.06.2024 64' -90' Реал Ов (Овьедо) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    89'
    02.06.2024 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 4:3 Реал Ов (Овьедо)
    26.05.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 2:0 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    89'
    20.05.2024 65' -90' Эспаньол (Барселона) 2:1 Реал Ов (Овьедо)
    12.05.2024 62' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Сарагоса (Сарагоса)
    04.05.2024 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:2 Реал Ов (Овьедо)
    28.04.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 0:1 Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)
    22.04.2024 78' -90' Картахена (Картахена) 2:0 Реал Ов (Овьедо)
    14.04.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 1:0 Мирандес (Миранда де Эбро)
    31.03.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 2:1 Вильярреал Б (Вильярреал)
    23.03.2024 81' -90' Алькоркон (Алькоркон) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    16.03.2024 1' -58' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Расинг (Сантандер)
    43'
    09.03.2024 Был в запасе Альбасете (Альбасете) 1:1 Реал Ов (Овьедо)
    02.03.2024 Был в запасе Реал Ов (Овьедо) 3:2 Леванте (Валенсия)
    23.02.2024 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:0 Реал Ов (Овьедо)
    17.02.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 5:0 Бургос (Бургос)
    35'
    10.02.2024 1' -59' Спортинг (Хихон) 1:0 Реал Ов (Овьедо)
    12'
    04.02.2024 1' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Эльденсе (Эльда)
    27.01.2024 1' -84' Реал Ов (Овьедо) 1:0 Леганес (Леганес)
    20.01.2024 1' -90' Расинг де Феррол (Феррол) 1:3 Реал Ов (Овьедо)
    13.01.2024 1' -71' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
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