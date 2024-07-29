Введите ваш ник на сайте
€ 250 тыс

Руслан Червяков - новости

Чайка
18 февраля 2005 (20), Днепропетровск
#89 | Нападающий
181 см
Украина
Статистика Новости Трансферы
Определен самый дорогой трансфер лета в Первой лиге
12 сентября
«Торпедо» объявило о восьми переходах за день
11 сентября
1
Червяков из «Торпедо» поделился чувствами от исключения клуба из РПЛ
23 июля
2
Украинец из «Торпедо» хочет видеть в команде Дзюбу
2024.07.29 11:51
Украинец из «Торпедо» хочет в «Спартак»: «Безумно люблю этот клуб»
2024.07.16 23:34
16
«Будет полноценным лимитчиком»: в «Торпедо» назвали сроки смены спортивного гражданства украинца Червякова
2024.05.22 14:28
2
Вингер «Торпедо» Червяков: «Я готов отказаться от украинского гражданства, чтобы играть за сборную России»
2024.05.21 14:38
39
18+
